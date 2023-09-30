柯營促民調對決「輸的退選」 藍稱時機未到

柯文哲陣營29日喊出藍白由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲 日前拋出「藍白一定合」的說法，柯陣營昨再喊出藍白由具有公信力的第三方民調 ，推出在野最強人選，輸的退選。對此，國民黨表示，雙方堆疊共識的過程中，各種建議或合作方式都會納入考量；國民黨總統參選人侯友宜則說，面對執政無能的民進黨 ，會團結在一起，換人來做。

「柯搶在民調拐點前叫牌」

據了解，民眾黨內部民調，柯文哲領先侯友宜八個百分點，但近期受到高虹安爭議影響，柯民調支持度雖然仍居第二，但略下滑三個百分點。親柯人士透露，柯陣營在此時出招，是要避免一旦民調落後侯，就沒有跟藍營叫牌空間。侯陣營則不急著接招，要等到11月20日接近登記前，再看雙方如何談。

柯競辦發言人陳智菡昨表示，為使國家體制正常化，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選；陳智菡並說，柯文哲一向主張執政後會組聯合政府，廣納延攬各黨各派人才，朝推動內閣制努力。因此所謂「和」，是政黨合作、和諧，而非只有敵對對立。

侯友宜則回應表示，大家都會團結在一起，尤其面對執政無能的民進黨，最期待的是政黨輪替，換人來做。至於是否認為藍白合議題被柯文哲主導，侯回應，大家要有共同的理念跟想法，大家好好的為人民設想，解決人民的痛苦，這才是他出來選舉的目的，就是保家衛國，換一個清廉有效率的政府。

侯競辦也發聲明表示，尊重民眾黨對於藍白合作的各種意見與說法。侯營人士表示，尊重柯營比民調的說法但不附和，且競辦執行長金溥聰說得很清楚，現階段雙方保持善意各自全力向前跑，目標對準民進黨、民進黨總統參選人賴清德，時機點就會到來，但絕非現在談。

侯營人士指出，侯柯雙方原本就有一定善意的默契，或許柯文哲不滿意中廣董事長趙少康等人的說法，第一時間才會有比較強烈的反應。不過，侯友宜陣營已經請雙方都熟識的朋友傳話，說明趙少康等人的說法並非侯、也非國民黨主席朱立倫的主張，才會讓柯文哲陣營的突然態度一轉。

鴻海創辦人郭台銘表示，金庸的「華山論劍」雖精彩，但他還是喜歡射雕英雄傳裡的一句話，以「俠之大者、為國為民」回應。

民進黨發言人張志豪強調，這一切不是只有民調，而是注重民意的問題，但是柯文哲、侯友宜的眼裡只有政治利益分贓，沒有國家建設、國家利益，終究會被人民唾棄，民進黨感到非常遺憾。