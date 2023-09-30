只許將軍喊紅諜 不容百姓貼綠蛋

首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）首度曝光，造艦小組召集人黃曙光聲稱有賣台軍火商及立委搞鬼。（記者林伯東／攝影）

民眾買到臭綠蛋po上臉書 ，深夜被警方約談函送。不服網民灌爆農業部 臉書，官員澄清法辦是因影響食安。此話直接打臉總統府，造艦小組召集人黃曙光聲稱有賣台軍火商及立委搞鬼，如此國安大事，卻不見蔡政府比照綠蛋火速法辦。府院擔心臭蛋壞選情，卻不怕匪諜，或者黃曙光根本在「扯蛋」。

黃曙光是蔡總統親聘的國安會諮委，負責潛艦國造。他說，有本土廠商沒得標，就把資料丟給中共大使館 ，讓對岸阻撓台方與外國合作；軍火掮客背後都有海軍出身的高階人員，還有立委參與。他被問及所指是誰，竟稱「不知道，你們去猜」。

相比之下，倒霉買綠蛋的民眾有照片、發票，貼文時只問一句「這是進口蛋嗎？」就被傳喚到案，以妨害名譽罪嫌函送北檢偵辦。真是官大學問大，四星上將可以信口開河亂扣紅帽，閣揆與農業部能隨意誣指百姓傳假消息，但小百姓不過po文訴苦卻得吃官司。什麼民主國家如此官貴民賤？

令人不平的是，行政院長陳建仁沒查明真相就誣指民眾散布假訊息，但黃曙光「明知」有匪謀還知情不報，欲語還休。依據行政院對付百姓po綠蛋的標準，北檢若不主動偵辦匪諜，就得辦黃曙光散布假訊息，擾亂民心。

捉匪諜不如滅綠蛋急，曝露蔡政府危機處理荒唐至極。國安諮委「證實」有賣台的軍火商，蔡英文和法務部都無動於衷；如出一轍的是，農業部明知中央畜產會藏蛋，蛋商以次充好破壞消費者信心，卻視若未睹。放著貓膩不查，莫不是在保護自己人？

再者，台農涂萬財寧收逾千萬罰單堅不吐實，外界猜測真相動搖國本，吞罰款如同買命；一樣詭異的是，前海軍顧問郭璽直指國民黨立委馬文君「搞」造艦小組，黃曙光不置可否，蔡政府放過藍營不查辦，這是投鼠忌器，唯恐不堪一擊的是海軍嗎？

民眾買到臭蛋，竟長得濃綠滲黑，神諭寫實堪比國運籤。看看四星上將造潛艦，把賣台匪諜當作賣弄吹噓個人本事的材料，大玩影射傷人的陰招。國安如食安，都是包庇利益輸送的爛泥，這政府是不是病入膏肓？