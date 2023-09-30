新聞評論／「有立委一直搞潛艦」 檢調還能裝睡嗎

潛艦國造召集人黄曙光日前提及潛艦國造有立委「一直在搞」，為了一些「蠅頭小利」。此人是誰？黄曙光說：「你們自己猜猜吧！」(圖：國防部提供)

國造潛艦原型艦海鯤號28日亮相，由於潛艦國造召集人黃曙光日前談話提及潛艦國造過程中有立委為蠅頭小利「一直在搞」，更有廠商把資料丟給中共 使館，黃被媒體問到立委、廠商是誰，他答稱「你們自己猜猜吧！」民眾不禁訝異，如此嚴重危及國安的議題竟被這樣輕率處理，難道是其中水太深了？

台船28日在高雄海昌廠區舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，由蔡總統主持新艦「海鯤艦」命名、擲瓶等儀式，黄曙光特別出席與會，黃卻因日前在內部會議評論潛艦國造時的談話，反而成了焦點。

黄曙光說，不要以為台灣軍火商不會賣國，並指有廠商因沒有標到，就把資料丟給中共大使館 ，讓中共回頭找對方國家進行施壓，並說有一個立委一直在搞，為了一些蠅頭小利，但在他明令要求下，該立委就碰不到。黃被媒體詢及「立委是哪一位？」「廠商又是誰」？他說：「我不知道他是誰，你們自己猜猜吧！」

黃曙光用不點名的方式爆了大料，其中隱含了兩個問題。一是他言之鑿鑿，說有廠商把資料丟給中共使館，有立委為蠅頭小利一直在搞，以他擔任重要職務提出這麼明確的指控，他應該很清楚，這不是言論自由的範疇，而且可能涉及洩密、瀆職，理應依法向檢調提出告發才是，學網紅爆料的方式絕非正辦。

其二，既然都已經爆料了，但被問到具體內容時，黃曙光又說他不知道是誰，要媒體自己去猜。問題是，如果他真的不知道是那個立委、那個廠商，那之前的爆料豈不空穴來風？這是嚴重的失格行為，難道另有隱情 ？

黃曙光對媒體說他不知道立委、廠商是誰，要媒體自己去猜，含糊其詞的應對，結果就是綠媒及側翼伺機而動，矛頭對準某藍營立委，黃放了一把火就神隱，藍營要他出來說清楚也未獲回應，難謂其中沒有政治操作？常識判斷，如果真有藍委藉國造潛艦牟利，檢調恐怕早就辦得風風火火，看過民進黨兩次輪替執政，民眾還看不懂箇中奧祕嗎？

黃曙光爆料立委阻擋國造潛艦，依照農業部 提告新北市謝姓男子的邏輯，謝男因在臉書貼出綠蛋的行為妨害了農業部名譽，而黃曙光影射立委可能涉及不法，恐有影響立法院名聲之虞，立法院長游錫堃應該也比照農業部的作法到警察分局提告黃曙光妨害名譽。

前述情節是趣聞一則，但真正的問題是檢調執法的態度，之前傳有「吳姓立委」阻擋東洋進口BNT疫苗，即使吵得沸沸揚揚，吳子嘉、蔡正元等人還幫忙找證據，但檢調文風未動；這次潛艦國造召集人爆料有立委藉國造潛艦賺蠅頭小利，有廠商把資料交給中共使館，即使黃曙光沒告發、游錫堃不報案，檢調還能裝睡嗎？