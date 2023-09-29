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在野整合總統人選 新民調挺侯友宜

台灣新聞組╱台北29日電
國民黨總統參選人侯友宜。(記者黃義書／攝影 )
國民黨總統參選人侯友宜。(記者黃義書／攝影 )

總統大選進入衝刺期，藍白何時談合作備受矚目，入口網站「Yahoo奇摩」最新的民調指出，對於如果2024藍白合的話，有40.6%的民眾認為侯友宜應該當總統參選人；侯競辦執行長金溥聰昨說，政治隨時在變，「侯在逆風中前進，趨勢持續向上」，民調還有上升空間，未來一個月將是關鍵。

本報系聯合報報導，國民黨總統參選人侯友宜訪美返台後繼續衝刺民調，要與民眾黨總統參選人柯文哲拉開距離，金溥聰將民調比喻為「軟體」與「硬體」的結合，除了硬邦邦的數字之外，後續還待軟性發酵，意見領袖尤其重要。他認為，侯友宜後續情勢不能只看民調；對於侯、柯何時談合作，他早已說過，「要等民調差不多時再談，未來一個月將是關鍵」。

Yahoo奇摩進行網路民調，針對是否支持藍白合？台灣民眾對這件事情的看法，截至28日晚間21時，已有約6000人參與投票。對於「若是藍白合，你認為應該是誰當總統參選人？」有37.5％的民眾認為是「柯文哲」、有40.6%的民眾認為是「侯友宜」、有10.3%的民眾認為是「郭台銘」、有4.0％的民眾認為是「其他人選」、有7.6％的民眾認為「不知道／沒意見」

該民調也調查了「你是否支持藍白合？」有58.0％的民眾表示「非常支持」、有12.9%的民眾表示「還算支持」、有6.6%的民眾表示「不太支持」、有19.2％的民眾表示「完全不支持」、有3.3％的民眾表示「不知道／沒意見」。

民調 侯友宜 柯文哲

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