柯文哲喊「放心最後一定合」 深藍軍系叫好

民眾黨總統參選人柯文哲。(記者邱德祥／攝影)

各界都期待2024年大選藍白整合，中廣董事長趙少康力促，但強調國民黨 總統參選人侯友宜 不會當副的，因此傳出民眾黨總統參選人柯文哲 日前在內部會議砲轟「去死吧」。柯文哲昨表示，赤裸裸講權位分配，難得人民支持；不過，柯在另一場深藍軍系活動，公開宣示「放心好了，最後一定會合的」，現場與會者激動拍手叫好。

本報系聯合報報導，對於傳出被問及國民黨不比民調、又不當副手，讓柯文哲在內部會議砲轟「去死吧」。柯文哲昨受訪時未承認也未否認，僅表示政治上政黨都可以合作，台灣要朝邁向內閣制國家發展，現行選制贏者全拿，毫無制衡，民選皇帝制對台灣長治久安不是好辦法。

但柯文哲也說，藍白合應是價值理念或議題合作，赤裸裸講權位分配很難得到人民支持，就算能夠合，也很難達到政治效果。

國民黨主席朱立倫則重申，任何放話絕對不是來自國民黨，強調不會被見縫插針、不會有任何揣測，過程中有更多善意，不要受到特定媒體、人士的操作，強調國民黨、民眾黨有很多共同理念，團結定能勝選。

侯友宜說，因為是傳聞，他不了解狀況，但會團結大家的力量，努力往前走，改變台灣現況。趙少康則反嗆，柯文哲自認民調高，但講話大聲之餘，難道以為能靠自己選贏？

另據台北中國時報報導，柯文哲昨出席中華戰略學會舉辦的上將紀念會，由於中華戰略學會為深藍軍系智庫，活動邀請柯文哲，侯友宜卻未現身，遭解讀為深藍軍系倒戈，引發揣測。

柯文哲在活動停留40分鐘，參與紀念儀式，並致詞、接受會員提問，談到當前課綱，他表態「我不贊成去中國化」，並提到三民主義教學可以恢復，頗有拉攏深藍的味道。談到2024選舉藍白合話題時，柯文哲表示，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」，現場與會者為之振奮，大喊「很好！」，報以熱烈掌聲。

柯文哲接著說，政治上不要把每個人都當作敵人，台灣現在的制度贏者全拿毫無制衡，「像2004阿扁贏2萬票，再來四年就隨便他搞，另外一邊完全沒有資格講話」。他還說「蔡英文當總統好像2年多沒有開記者會，多爽啊」，選上總統躲在裡面多棒啊，所以這個制度要修。