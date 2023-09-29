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新聞評論／天下三分盡歸賴 藍白合才能逆轉

聯合報社論

聯合報公布最新總統選情調查，民進黨參選人賴清德以三成支持度領先，民眾黨參選人柯文哲和國民黨參選人侯友宜在兩成支持度附近拉鋸；如果鴻海集團創辦人郭台銘連署參選，則以一成支持度殿後。最受矚目的是，雖然賴清德穩定領先，卻有四成五選民希望下架民進黨，四成一期待在野整合；而且無論郭台銘是否參選，藍白整合成功就能逆轉選情，大勝賴清德8到15個百分點。

這項民調再度預示：團結的民進黨將打敗分裂的在野黨。五個月來，賴清德支持度穩定微幅上揚，但版圖不脫基本盤，隱隱然下有地板、上有天花板。學費、房租、房貸等大補助，蔡政府還加碼大撒幣，青年都笑納了，但低薪高房價問題並未解決。從黑金貪腐到雞蛋風暴，賴清德與蔡政府失政的切割並不成功；一趟美國面試，「若為選舉故，台獨皆可拋」的假面也全都露。但擁有高度選票凝聚力的民進黨，遇上脆弱而分裂的在野黨，造就了賴清德的領先聲勢。

最獲年輕選民青睞的柯文哲，選情幾乎沒有變化。他的聲勢雖然與侯友宜呈現交叉拉鋸，但主要依靠空戰，缺乏組織戰奧援，讓其民調排名似乎更取決於民進黨的打擊節奏和侯友宜的選情變化。不過，柯文哲過去的市政爭議陸續被檢視，而新竹市長高虹安的助理費官司和市政爭議，也不是民眾黨停權所能切割。柯文哲前門警戒，還要防後院失火。

選情變化最大的是侯友宜，但民調發現，其支持度的變化，與國民黨支持者和政黨中立選民轉趨觀望有關。選情轉變的關鍵，應在4月到5月間，侯友宜遲未表態、郭台銘加入戰局，加上黨內放話拉扯，讓原本民調第一的侯友宜，不但沒有徵召提名的慶祝行情，反而直線滑落。此後黨內換侯聲音紛擾未息，郭台銘更毀諾挖牆腳，都讓侯友宜聲望欲振乏力。

不過，侯友宜從頭收拾舊山河，逐漸穩住陣腳，轉守為攻。廢除80歲以上長者巴氏量表的政見，苦民所苦，切合民眾需求，迫使蔡政府跟進。原本外界認為侯友宜只在地方執政，缺乏國際視野，沒想到訪日訪美表現超乎預期。三安承諾讓日本人安心，三Ｄ策略獲美國人肯定，都加分不少。但侯友宜的努力，顯然尚未完全改變選民的觀望。

至於四腳督情況下，在野幾無勝算。民調也顯示，郭台銘「以我為主」的整合，不具正當性；即使參選到底，仍然很可能只有兩種結果：一是被邊緣化，二成為歷史罪人。郭台銘應該看清形勢，去除我執。這也是他維護令名的最後機會。

目前民眾最關心的，還是三腳督或四腳督的趨勢與結果。只是不論天下三分或四分，最終盡歸賴清德。換言之，即便聯合報民調顯示，四成五選民希望下架民進黨，而其他不同民調也有近半到六成的選民抱持同樣期待，但只要選民各擁其主，在野參選人也堅持「以我為主」，那麼總統選舉登記截止，賴清德就真的可以躺著等待就職了。

民調已經證實，非綠整合迄今仍是滿足人民要求下架民進黨的重要路徑，四成一的選民也流露出對於在野整合的期待。在野黨參選人要翻轉選情，當然還必須努力；而如果藍白整合成功，就更有機會逆轉勝。目前「侯柯配」或「柯侯配」，各自喊話，互爭不讓，但民調會有起伏，選舉不是唯一，治理必須永續，如果綜合考量執政人才、組織基礎與國會結構等因素，國民黨仍具優勢。至於從政策、理念到體制，藍白如何堆疊合作，則考驗雙方的政治智慧。

侯友宜 民調 賴清德

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