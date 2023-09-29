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海鯤艦假下水真內宣 只為成就蔡英文地位

記者 洪哲政
潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。(記者林伯東／攝影)
潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。(記者林伯東／攝影)

潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」28日現身，建造召集人黃曙光首度還原造艦立場，強調原型艦測試沒有時間表，整體造艦業務宣示通透光明的務實態度；但檢視28日全場儀式，與府方口中的「下水儀式」委實相差十萬八千里，缺乏一種艱困任務終於成功的內涵與底氣，被質疑是一場急著為蔡總統推動造艦歷史地位的政治大內宣，讓首度亮相的海鯤艦蒙陰影。

台船海昌廠這場儀式其實就是擲瓶與命名，下令落實造艦業務的蔡總統，堪稱是新艦教母，執行這項任務恰如其分；但儀式全程，艦身仍在塢內沒觸水，就是原型艦根本尚未進入泊港測試階段；海軍自承海鯤艦包括潛望鏡等桅桿總成、電池都尚未裝設，而這些裝設工程都必須在塢內完成後才能下水，否則水面起伏不定，根本無法實施裝設工程。

尚未達到下水階段的原型艦，如何舉行「下水儀式」？儀式中，還安排台船董座將原型艦模型呈交海軍司令唐華的橋段，似為營造仿若原型艦已交艦海軍的「假象」，尤其顯示當局表演一場的心態。

負責造艦的黃曙光務實坦言，原型艦測試時程沒有時間表，解讀其言，莫說原型艦目前至少就有桅桿總成與電池還需要裝設，全艦何時能出塢下水執行泊港測試，也還要視重要裝備通電運作是否順暢。但對原型艦下水執行泊港測試的期程，黃曙光給了明年4月實施的承諾，其實屆時待全艦設備都已完成裝設，不需要旗幟遮掩「重點」部位，就算沒有滑入水面濺起轟然水花的隆重下水場面，整個潛艦國造成效驗收也較能經得檢驗，更值得從業人員自信與驕傲，儘管那也只是一連串更複雜、操作人員需更冒人身安全風險進行鑑測的開始。

「下水儀式」結束後，還傳出高層訂下目標，待海鯤號通過各項測試之後，明年3、4月再舉辦儀式，屆時外賓及媒體有機會看到海鯤號停泊在港邊，也會看到「完整的」艦身的說法。

一場沒下水的下水秀終告落幕，熱鬧過後，是否應給予造艦團隊足夠的空間，來成就這台灣罕見的造艦工程與操舵任務，莫讓政治需求綁架了造艦專業。

潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文總統（中）親自...
潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文總統（中）親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」，台船董事長鄭文隆（右）與海軍司令唐華（左）致贈紀念品。(記者林伯東／攝影)

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