2020台大選藍白合破局？柯文哲罵去死吧 朱立倫：國民黨不會放話

面對柯文哲雷霆之怒，朱立倫（左）受訪時說，國民黨絕對不會放話。（記者鍾維軒／攝影）

2024總統大選「藍白合」恐破局？因不滿有人放話「侯柯配」，且侯友宜 絕不是副手、又不比民調 ，民眾黨主席柯文哲氣得大罵這種合作只有三個字，就是「去死吧」。國民黨 主席朱立倫今受訪時回應，任何放話絕對不是來自國民黨；至於是否做民調？朱僅說「我們不斷接觸」，團結定能勝選。

「國民黨、民眾黨有很多共同理念」朱立倫說，無論是政治制度改革、公共政策或兩岸關係，在共同理念下，將來團結合作，包括各地立委、總統大選，在主流且多數民眾的期待下合作。

被追問若非國民黨放話，是否認為民眾黨放話？朱立倫表示，絕對不會被見縫插針、不會有任何揣測，過程中有更多善意，不要受到特定媒體、人士的操作。

而談到近日各家民調，皆顯示無論「侯柯配」、「柯侯配」都有50%支持度，高於「賴蕭配」的40%。朱立倫說，無論是哪家民調，都顯示出只要在野團結一致都能夠贏得勝選，問題是過程中在野政黨和支持者間都要一起苦力，不斷堆疊善意，最後水到渠成。

至於是否會支持柯文哲、侯友宜兩人互比民調？朱立倫說，相信大家在接觸後都能互相了解，自己和柯文哲是老同學，大概沒什麼問題，他和侯友宜過去也有雙北合作的經驗，多接觸見免了解溝通，在共同理念嚇一定能夠勝選。記者追問是否會比民調？朱僅回「我們不斷接觸」後便離去。