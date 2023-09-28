我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

2020台大選藍白合破局？柯文哲罵去死吧 朱立倫：國民黨不會放話

記者鍾維軒／台北即時報導
面對柯文哲雷霆之怒，朱立倫（左）受訪時說，國民黨絕對不會放話。（記者鍾維軒／攝影）
面對柯文哲雷霆之怒，朱立倫（左）受訪時說，國民黨絕對不會放話。（記者鍾維軒／攝影）

2024總統大選「藍白合」恐破局？因不滿有人放話「侯柯配」，且侯友宜絕不是副手、又不比民調，民眾黨主席柯文哲氣得大罵這種合作只有三個字，就是「去死吧」。國民黨主席朱立倫今受訪時回應，任何放話絕對不是來自國民黨；至於是否做民調？朱僅說「我們不斷接觸」，團結定能勝選。

「國民黨、民眾黨有很多共同理念」朱立倫說，無論是政治制度改革、公共政策或兩岸關係，在共同理念下，將來團結合作，包括各地立委、總統大選，在主流且多數民眾的期待下合作。

被追問若非國民黨放話，是否認為民眾黨放話？朱立倫表示，絕對不會被見縫插針、不會有任何揣測，過程中有更多善意，不要受到特定媒體、人士的操作。

而談到近日各家民調，皆顯示無論「侯柯配」、「柯侯配」都有50%支持度，高於「賴蕭配」的40%。朱立倫說，無論是哪家民調，都顯示出只要在野團結一致都能夠贏得勝選，問題是過程中在野政黨和支持者間都要一起苦力，不斷堆疊善意，最後水到渠成。

至於是否會支持柯文哲、侯友宜兩人互比民調？朱立倫說，相信大家在接觸後都能互相了解，自己和柯文哲是老同學，大概沒什麼問題，他和侯友宜過去也有雙北合作的經驗，多接觸見免了解溝通，在共同理念嚇一定能夠勝選。記者追問是否會比民調？朱僅回「我們不斷接觸」後便離去。

民調 國民黨 侯友宜

上一則

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

延伸閱讀

台大選最新民調：賴居冠、侯柯配15.2%、柯郭配13.9%

台大選最新民調：賴居冠、侯柯配15.2%、柯郭配13.9%
侯友宜批：被網路側翼從第1名打到最後1名

侯友宜批：被網路側翼從第1名打到最後1名
趙少康會韓國瑜10月中推藍白整合 邱毅爆柯文哲禁藍白接觸

趙少康會韓國瑜10月中推藍白整合 邱毅爆柯文哲禁藍白接觸
台大選民調 賴30%領先 侯20%柯21%相當 郭若參選排第4

台大選民調 賴30%領先 侯20%柯21%相當 郭若參選排第4

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看