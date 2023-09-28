2民調：侯柯配或柯侯配 皆贏賴蕭配

2024總統大選，在野整合成為選情重要變數。各媒體陸續公布民調 ，中時新聞網民調，「侯柯配」支持度有40.2％，勝過民進黨 總統參選人賴清德 和蕭美琴搭檔「賴蕭配」的32.6％，而TVBS民調則有50%受訪選民支持侯柯配或柯侯配，高於賴蕭配的40%。

台北中國時報公布民調，雖然賴清德在多數民調仍領先，但藍白合呼聲起，53.5％民眾認為政黨輪替有助台灣民主政治發展；藍白若整合成功，「侯柯配」與「賴蕭配」的差距7.6個百分點。

據報導，非綠大聯盟若推「柯侯配」，9月中旬時，「柯侯配」38.9％領先「賴蕭配」10個百分點，但9月下旬，「柯侯配」支持度38.4％，幾乎是原地踏步，「賴蕭配」成長至33.6％，領先幅度縮小至4.8個百分點。

報導指，交叉分析顯示，「侯柯配」在20至50餘歲青壯選民的支持度領先。20至29歲族群對「侯柯配」支持度達50.5％，「賴蕭配」只有13.9％，相差36.6百分點，顯現綠營在年輕選民的優勢不再，也消除年輕人不支持「侯柯配」疑慮，且學歷越高，「侯柯配」的支持度也越高，大學以上的高學歷選民支持率達45.7％，「賴蕭配」只有25％。

本報系聯合報報導，依據TVBS民調，民進黨賴清德34%、民眾黨柯文哲22%、國民黨侯友宜21%、鴻海創辦人郭台銘9%。中間選民支持賴的24%、支持侯的20%、支持柯的17%、支持郭的8%。若藍白合，50%受訪選民支持侯柯配或柯侯配，高於民進黨賴蕭配的40%，未決定10%。

TVBS民調指出，總統參選人喜好度，民眾黨柯文哲41％、民進黨賴清德40%、國民黨侯友宜36%、鴻海創辦人郭台銘30%。23%受訪者滿意侯友宜訪美表現，22%不滿意，54%無法表示看法。