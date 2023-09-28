冷眼集／欠缺反省 老同志之怒絕非個案

民進黨總統參選人賴清德如何面對創黨黨員抗議。(本報資料照)

民進黨 黨慶變調，上演創黨黨員直接在圓山大飯店抗議。更難堪的是，前往抗議的前立委魏耀乾，正是當年民進黨創黨時，以牙醫師公會名義去租借場地的人，當時為了怕台北圓山大飯店反悔還多付訂金。37年後，民進黨創黨推手之一舊地重遊，卻發現他熟悉的民進黨不見了，予以強力批判，前後對照，更顯諷刺意味。

魏耀乾批評內容大致分為兩大部分，恰巧代表了「近年民眾普遍心聲」與「鐵桿民進黨人的反思」。他首先提到，民進黨執政下社會弊病叢生，從進口蛋爭議、光電弊案到爐碴案等；無獨有偶，近來民調 皆顯示，希望政黨輪替的比率仍占多數，在在顯示綠色執政7年來累積的種種民怨，已在燜鍋爆炸邊緣。

談到兩岸議題，魏耀乾批評現今民進黨擱置台獨黨綱、至今無法完成正常國家化，反映的則是深綠心聲。民進黨總統參選人賴清德 自參選以來，兩岸路線走的是中間路線，盡力擺脫「台獨」標籤。

但最直接的深綠質疑將會是，如果賴清德認為務實的台獨工作不是宣布台獨，那所謂的「台獨工作」到底是在做什麼？當台獨只剩空殼，不僅年輕世代「天然獨」與深綠族群是否買帳待考驗，更坐實了藍營長期以來的譏諷，民進黨的台獨果然只是用來騙選票，只能說，不能做。魏耀乾的批判，無疑敲響了一記警鐘。

民進黨昨天對魏耀乾的回應是「很多與事實並不相符，特此澄清」，但究竟說錯了什麼，卻隻字未提。少了反省的能力，昔日老同志對黨的批判，不會是個案。