舉布條抗議 創黨元老：民進黨淪獨裁貪汙黨

民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。(記者蘇健忠／攝影)

民進黨 昨天重回創黨地點圓山大飯店舉行黨慶活動，民進黨創黨元老、前立委魏耀乾到現場高舉「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條抗議。魏耀乾表示，民進黨在新潮流的把持下，如同列寧式組織，政商勾結貪汙腐敗，背離台灣朝野人民的企盼，他們心很痛在流淚。

民進黨發言人張志豪表示，對於資深黨員所提出不同的意見，民進黨願意傾聽也會尊重，但所批評的內容，很多與事實並不相符，特此澄清。魏耀乾已於23年前稱因理念不合退出民進黨，這些年來，民進黨始終保持創黨初衷，為台灣的民主自由奮戰。民主自由是民進黨的DNA，感謝、並肯定每一個時期為民進黨付出的前輩，也期盼未來能與台灣每一位人民，持續在民主的路上壯大台灣。

魏耀乾指出，30年來民進黨不只擱置台獨黨綱，二度執政，本土人民期盼凍結或廢除1930年在南京制定的五權憲法，完成正常國家化；然而，挾持民進黨的新潮流代表人士，如邱義仁、賴清德 等宣稱誰再主張台灣是一個主權國家就是瘋子，「對創立民進黨的我們情何以堪」。

魏耀乾說，近年來高端疫苗 ，進口巴西壞蛋，南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐碴衍生八十八槍、逼得漁夫走投無路等弊端，乃因一黨獨大，絕對權力、絕對腐敗，新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、朋比分贓，猶如台灣島上的哥吉拉。

民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清昨表示，一個政黨是因為有核心價值才能把大家凝聚在一起，今天黨的價值已經不見了，相信不只魏耀乾，會有更多人跑出來唾棄民進黨。

曾為民進黨新潮流四大天王之一的前立委洪奇昌緩頰說，魏耀乾所言代表個人意見，相信不會是大部分民進黨人看法。民進黨前立委林濁水則表示，在自己的印象當中，魏耀乾從十幾年前就是這種講法，這是持之以恆的說法，相關議題他不便評論。

民進黨今年37年黨慶，昨在創黨地點圓山大飯店舉辦創黨先進聯誼餐會。民進黨主席賴清德表示，1996年台海危機以來，中國併吞台灣的企圖仍未改變，他在歷史關鍵時刻擔任黨主席並參選總統，會向台灣社會展現民進黨守護台灣，促進民主、和平的決心一點都沒改變，為台灣負起歷史性責任，民主道路繼續壯大台灣。

賴清德說，他要延續黨內前輩留下成績，大家的貢獻不只是創立民進黨，未來他代表民進黨選總統，希望結合台灣社會力量，並運用創黨精神與價值，清廉、勤政、愛鄉土，愛、和平、非暴力，得到台灣社會進一步支持，成功守護台灣。