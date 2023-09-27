我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

趙少康會韓國瑜10月中推藍白整合 邱毅爆柯文哲禁藍白接觸

記者鄭媁、林縉明、程平、侯俐安／台北27日電
國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）
國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）

非綠陣營整合升溫，中廣董事長趙少康昨天證實9月13日曾和高雄市前市長韓國瑜、國民黨前副主席郝龍斌餐敘，預計10月中旬推動整合。近期藍白整合從議題、政見到區域立委持續談合作，至於何時進入總統討論？國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲誰正誰副？兩黨昨都重申「不當副手」，會等柯10月訪美返台。不過，前立委邱毅在臉書爆料，指柯文哲已經下令停止藍白接觸，無侯柯配的可能。

本報系聯合報報導，趙少康受訪證實與韓、郝會面，他提議，韓國瑜該列為國民黨不分區第一名，起碼可多100萬票，這種狀況過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

國民黨內人士表示，藍白整合一直以來的規畫都是從議題、政見及區域立委談合作，有了相同理念、建立默契後再討論總統部分，黨中央立場是支持黨提名參選人侯友宜，意即侯擔任副手可能性近乎零。

對於趙少康與韓、郝等人餐敘，盼加速非綠整合來看，國民黨人士表示，從一開始黨內很多人對藍白整合很反彈，到現在深藍族群都期待促成整合，顯示黨內意見已漸趨於一致；無論是黨中央或侯友宜都會保持順暢溝通管道，但能實質推進整合關鍵在於黨主席朱立倫。

柯營人士說，團隊內當然有人覺得藍白必須合作，但有更多意見反對合作，認為應該要走自己的路，也因為還沒有確定要藍白合，內部沒對如何合作做過正式討論。這名人士說，雖有民調指六成選民期待看到藍白合，問題在於如何說服選民，也才能化解柯營內部歧異，更要向社會大眾說明這樣的結合不是分贓。

鏡周刊報導，有傳侯柯配談定了？邱毅在臉書發文表示，必須先釐清兩個問題：第一，侯友宜民調真的穩居老二了嗎？公布的台灣民意基金會民調，賴清德有下降，但還是第一，柯文哲居第二，只落後賴清德6％，侯友宜還是第三，落後柯文哲相當差距，郭台銘墊後。

邱毅另指出，第二個要釐清的問題是，國民黨和民眾黨的藍白合，真的還在進行？侯柯配已談定？就他所了解的消息正好相反，因為柯文哲和民眾黨很反感國民黨不斷對外放話，想帶風向，塑造社會氛圍，進行情緒勒索，逼柯文哲就範。因此柯文哲已下令停止藍白合接觸，更無侯柯配的可能。

國民黨 柯文哲 侯友宜

上一則

美議員促與台灣教育連結 取代孔子學院

下一則

陸十一出境飆20倍 蔡政府沒動作 台灣賺不到

延伸閱讀

聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜20%柯文哲21%旗鼓相當

聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜20%柯文哲21%旗鼓相當
曝韓國瑜這時間出手促藍白合 趙少康挺他列不分區第一

曝韓國瑜這時間出手促藍白合 趙少康挺他列不分區第一
趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言
侯友宜請假參選致歉：新北有事 還是我的事

侯友宜請假參選致歉：新北有事 還是我的事

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家