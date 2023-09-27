趙少康會韓國瑜10月中推藍白整合 邱毅爆柯文哲禁藍白接觸

國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）

非綠陣營整合升溫，中廣董事長趙少康昨天證實9月13日曾和高雄市前市長韓國瑜、國民黨 前副主席郝龍斌餐敘，預計10月中旬推動整合。近期藍白整合從議題、政見到區域立委持續談合作，至於何時進入總統討論？國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 誰正誰副？兩黨昨都重申「不當副手」，會等柯10月訪美返台。不過，前立委邱毅在臉書爆料，指柯文哲已經下令停止藍白接觸，無侯柯配的可能。

本報系聯合報報導，趙少康受訪證實與韓、郝會面，他提議，韓國瑜該列為國民黨不分區第一名，起碼可多100萬票，這種狀況過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

國民黨內人士表示，藍白整合一直以來的規畫都是從議題、政見及區域立委談合作，有了相同理念、建立默契後再討論總統部分，黨中央立場是支持黨提名參選人侯友宜，意即侯擔任副手可能性近乎零。

對於趙少康與韓、郝等人餐敘，盼加速非綠整合來看，國民黨人士表示，從一開始黨內很多人對藍白整合很反彈，到現在深藍族群都期待促成整合，顯示黨內意見已漸趨於一致；無論是黨中央或侯友宜都會保持順暢溝通管道，但能實質推進整合關鍵在於黨主席朱立倫。

柯營人士說，團隊內當然有人覺得藍白必須合作，但有更多意見反對合作，認為應該要走自己的路，也因為還沒有確定要藍白合，內部沒對如何合作做過正式討論。這名人士說，雖有民調指六成選民期待看到藍白合，問題在於如何說服選民，也才能化解柯營內部歧異，更要向社會大眾說明這樣的結合不是分贓。

鏡周刊報導，有傳侯柯配談定了？邱毅在臉書發文表示，必須先釐清兩個問題：第一，侯友宜民調真的穩居老二了嗎？公布的台灣民意基金會民調，賴清德有下降，但還是第一，柯文哲居第二，只落後賴清德6％，侯友宜還是第三，落後柯文哲相當差距，郭台銘墊後。

邱毅另指出，第二個要釐清的問題是，國民黨和民眾黨的藍白合，真的還在進行？侯柯配已談定？就他所了解的消息正好相反，因為柯文哲和民眾黨很反感國民黨不斷對外放話，想帶風向，塑造社會氛圍，進行情緒勒索，逼柯文哲就範。因此柯文哲已下令停止藍白合接觸，更無侯柯配的可能。