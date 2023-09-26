詐逾千萬元助理費 高市前議長曾麗燕判12年

國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕，被控詐領助理費，一審判刑12年，圖為前年曾麗燕獲交保步出地檢署照片。(本報資料照片)

高雄市前議長曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領台幣1330萬元(約41萬4072美元)助理費，法院審理時，10名人頭助理均認罪，輕判3至7月、獲緩刑，曾否認詐領，合議庭認定她在全案居主導地位，依公務員利用職務詐取財物共3罪，合併重判12年。曾麗燕事後發聲明，將上訴捍衛清白。

因判決尚未定讞，曾麗燕無解職、停職問題；根據今年6月新修正通過的選罷法，明定犯死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑判決尚未確定者，不得登記為候選人，曾麗燕涉犯貪汙尚未定讞，但一審被判12年，二審若無從輕改判，同樣不得再競選公職。

國民黨 籍曾麗燕被控2010年當選議員起，即指示當時助理曹雪禎、胞妹曾麗鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月台幣4萬元向議會申請公費助理補助。

助理薪水入帳後，曹雪禎、曾麗鴻再從助理帳戶領出薪資發給助理，經曹、曾等人轉手後，每名助理實際領台幣2萬5000至3萬元。

高雄地院審理時，10名「人頭」助理均認罪，法院採簡易程序審理，分判3至7月不等徒刑，均獲緩刑，曾麗燕、曾麗鴻、曹雪禎僅承認偽造文書，否認詐領助理費，還稱人頭助理是「自願」捐出薪水，實際也在服務處任職。

法院審理時傳多名人頭助理到庭，不採信曾麗燕等人說法，合議庭認為，曾麗燕在全案居犯罪主導地位，且在聽聞檢調查辦風聲後，製造公費助理有實際任職及領取全薪假象，無反省和悔意。