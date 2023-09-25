賴清德民調暴跌10個百分點 他分析：賴快樂時光已結束

台灣民意基金會公布最新民調指出，若明年總統大選為三組參選人，目前支持度分別為民進黨賴清德33.4%、民眾黨柯文哲27.4%、國民黨侯友宜 17.2%；和上月相比，賴清德仍居領先，但支持度暴跌10個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，若明年總統大選為三組參選人，民進黨賴清德 33.4%、民眾黨柯文哲27.4%、國民黨侯友宜 17.2%、15.5%尚未決定，6.6%沒意見、不知道、拒答。與8月相比，賴清德仍領先，支持度卻暴跌10個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，政府未處理好進口蛋爭議是主因之一。民調顯示，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢9月出現巨大轉變，雖然排序不變，賴清德支持度重挫10個百分點；柯文哲略增0.8個百分點，沒什麼變化，突然間離第一只剩六個百分點；侯友宜回升3.6個百分點，仍居第三，和居第一的賴清德相差16.2個百分點。

游盈隆分析，賴清德的8月快樂時光效應結束，再加上進口雞蛋 爭議的猛爆突發事件，引發系統危機，重創民進黨支持度，還重創蔡英文總統聲望，嚴重傷及陳建仁內閣施政滿意度，對賴清德總統選情造成重傷害。

游盈隆說，8月賴清德以總統特使身分率團出訪，創造空前媒體曝光率，再加上8月台美與台日關係加溫，以及 在野陣營分崩離析，對賴有利的整體狀態。

游盈隆指出，進口雞蛋專案是一個尋常的公共政策，不應該演變成巨大的爭議，蛋進口雞蛋究竟有多少是過期的？有多少民眾實際上在超商買到臭蛋 壞蛋？過期進口雞蛋流向哪裡？何時及如何銷毀等疑點，農業部前部長陳吉仲請辭前都沒給出明確答案，難怪遍地烽火，人民的不滿和憤怒四處可見。