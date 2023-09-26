趕不及放棄美籍找隋棠代選副總統？賴佩霞：孫子不會願意

鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞今天接受「千秋萬事」廣播專訪。（取材自中廣新聞網）

鴻海創辦人郭台銘 副手賴佩霞 今天接受「千秋萬事」廣播專訪表示，在野合作是她最希望看到的，只要為大局著想，郭台銘認為怎麼樣對國家最好，她全力配合，「我跟郭董說了，4年4個月我一定陪你。」

對於外界質疑郭台銘的加入導致藍營分裂，破壞整合大局，賴佩霞反問，如果郭台銘沒進來，已經整合好了嗎？如果已經整合好，他也不會進來；她相信郭台銘有他的洞見，他的加入可以促成整合。

主持人王淺秋問，要怎麼從獨立參選走到整合，是否會決定參選到底？賴佩霞說，郭台銘一定有勝算才會做這樣的決定，郭很聰明，大家看到郭現在的成績就好，有很多臆測、猜測，郭能把鴻海帶到今天這地位，絕非在這裡說說的，很多人無法想像郭的思考方式。

賴佩霞說，現在最重要還是要衝連署，人數夠就有機會多說話、可以聽到大家所說的整合起來，前面這步如果沒走好，談未來很遙遠，一步一步來。

賴佩霞也提到，在目前4組總統人選中，她最信任郭台銘，對柯文哲、侯友宜很敬佩和敬重；至於賴清德 ，確實對他沒那麼了解。她看到經濟繁榮在郭台銘手上是如何做出來的，相信這也是大家想要的，她不需要再做什麼來說服自己。

賴佩霞表示，在郭台銘還沒加入戰局前很多政治現狀是因為聽柯文哲闡述才了解，很多年輕人也因此喜歡他；對於侯友宜，他非常敬佩軍警人員，所以她說欣賞侯、柯確實是肺腑之言。至於賴清德，她相信現在的執政黨盡力了，盡力的成果就是現在這樣，相信還有更大成長空間；郭台銘的專長是不一樣的，給他一個機會，衝連署，接下來就看聰明絕頂的人會怎麼做。

王淺秋說，萬一賴佩霞放棄美國國籍的申請來不及，外界戲稱可以找媳婦隋棠代打。賴佩霞笑說「我懷疑這個說法，相信三個小孫子不會願意。」賴也坦言，宣布擔任副手後，家人有受到一些影響，但他們不會告訴她，怕有壓力，她也很抱歉。

賴佩霞說，她生在台灣、長在台灣，一路被這塊土地栽培，非常感恩，現在有機會可以為人民做一件事，放棄美國國籍那些事真的都不重要。