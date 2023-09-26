我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

觀察站／找回自信密碼 侯式風格接地氣

記者侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜(中)訪美返台後彷彿找回自信密碼，也散發出具台灣味的侯式風格。(記者侯永全／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜(中)訪美返台後彷彿找回自信密碼，也散發出具台灣味的侯式風格。(記者侯永全／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜訪美返台後，開始主動出擊，除了明快請假，25日起跑第一天參拜宮廟，也少了咬文嚼字、多了人味，彷彿找回自信密碼，也散發出具台灣味的侯式風格。

「進階版」的侯友宜，反映在請假後正式起跑首日。他從年少北上的信仰寄託之處龍山寺、城隍廟出發。在龍山寺致詞時，他主動向新北市民致歉，據了解，這句「新北有事，還是侯友宜的事」，是侯臨時決定加入致詞，雖讓支持者捏把冷汗，他仍選擇扛下責任，主動出擊。

25日同時公布育兒政見，也是他參選以來，首次公布政見沒有專家學者在旁引言。他帶著眾多民代，自己從頭講到尾。記者會後，他罕見走到記者席聊天，被問到這次發表會獨挑大梁時，侯笑稱「我生四個耶」。

總統參選人政見必然來自眾多專家，但將政見與經驗融合，卻更能接地氣。一如在美國的侯友宜，以獨一無二的探長經驗帶出「攻堅理論」。相較於5月獲國民黨徵召後，面對餵藥風波、民調下滑，轉趨謹慎卻綁手綁腳，這次訪美如試金石，侯已找回自信。

事實上，侯友宜何時請假，訪美前眾說紛紜，侯曾希望施政報告後再請假，但藍營團隊盼他盡速請假、正式投入選舉。侯友宜在美國展現領袖自信，贏得不少訪美「紅利」，最後決定正式請假，直接切換大選模式。

侯友宜 國民黨 民調

上一則

趕不及放棄美籍找隋棠代選副總統？賴佩霞：孫子不會願意

下一則

怕同事踩線竟告訴毒販「別用手機」 台南警休職3年確定

延伸閱讀

侯友宜委派特別顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團

侯友宜委派特別顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團
朱立倫酸賴清德「每天選舉沒請假」 賴辦：副總統沒請假問題

朱立倫酸賴清德「每天選舉沒請假」 賴辦：副總統沒請假問題
新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」
侯友宜「請假」參選 新北藍綠議員攻防

侯友宜「請假」參選 新北藍綠議員攻防

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？