我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

副總統沒請假問題？馬辦：比較基準錯誤，副總統不是憲政機關

台灣新聞組／連線報導
國民黨主席朱立倫(前排中)25日批賴清德用人民血汗錢每天跑選舉，轟民進黨雙標。(記者林麗玉／攝影)
國民黨主席朱立倫(前排中)25日批賴清德用人民血汗錢每天跑選舉，轟民進黨雙標。(記者林麗玉／攝影)

新北市長侯友宜請假參選總統，被綠營批評「落跑」。但侯陣營及國民黨主席朱立論認為副總統、民進黨總統參選人賴清德也該請假，賴清德競選辦公室發言人陳世凱25日表示，副總統為備位元首，沒法源依據可請假；如果國民黨有疑慮，可以去問問前總統馬英九和前副總統連戰。

陳世凱指出，依據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒法源依據可請假，國民黨不要不懂裝懂。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依中華民國憲法，總統是憲政機關，但是副總統不是，兩者的憲政義務並不相同，不能混為一談；賴清德辦公室比較基準錯誤，請賴辦不要再「馬維拉」(指將問題怪罪前朝)了。

賴清德25日到台中東海大學，以「青年發展與台灣的未來」為題演講。有學生犀利點出民進黨內「黑金、黑槍、黑道」議題，賴說重話，「不僅不樂見，非常不可取」，認為民進黨身為執政黨，長期受台灣社會支持，應該要做的比在野黨更好。

現場200名學生爭相提問，擔心台海開戰、關心青年基本法、青年政策是否債留子孫等議題。賴清德現場調查，逾五成現場學生認同「不會開戰」，他說，台灣已放棄反攻，若有戰爭，必然是對岸開始。賴更引述孫子兵法，「知己知彼百戰百善，非善之善者也」，主張「不戰而屈人之兵」。

國民黨主席朱立倫25日陪立委參選人造勢時表示，侯友宜市長非常負責，儘管請假，對新北所有重要事務還是完全掌握。之所以侯請假，是要避免選務、政務公私不分，朱也反批賴清德用人民血汗錢，每天跑選舉，更轟民進黨雙標，「民進黨能，別人不能。」

朱立倫說，民進黨指賴清德總統副總統沒有請假問題，但賴這都是用公帑、人民血汗錢，每天跑選舉，「每天當民進黨主席，不用請假，這就是民進黨標準的雙標，民進黨能，別人不能。」

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

黑白集／猛挖藍營牆腳 郭台銘打著整合搞裂解？

下一則

新聞評論／侯扛起新北的事 台灣有事不干賴的事

延伸閱讀

侯友宜委派特別顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團

侯友宜委派特別顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團
朱立倫酸賴清德「每天選舉沒請假」 賴辦：副總統沒請假問題

朱立倫酸賴清德「每天選舉沒請假」 賴辦：副總統沒請假問題
農業粉專板主遭恐嚇 賴清德仍未表態

農業粉專板主遭恐嚇 賴清德仍未表態
新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？