副總統沒請假問題？馬辦：比較基準錯誤，副總統不是憲政機關

國民黨主席朱立倫(前排中)25日批賴清德用人民血汗錢每天跑選舉，轟民進黨雙標。(記者林麗玉／攝影)

新北市長侯友宜請假參選總統，被綠營批評「落跑」。但侯陣營及國民黨 主席朱立論認為副總統、民進黨 總統參選人賴清德 也該請假，賴清德競選辦公室發言人陳世凱25日表示，副總統為備位元首，沒法源依據可請假；如果國民黨有疑慮，可以去問問前總統馬英九和前副總統連戰。

陳世凱指出，依據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒法源依據可請假，國民黨不要不懂裝懂。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依中華民國憲法，總統是憲政機關，但是副總統不是，兩者的憲政義務並不相同，不能混為一談；賴清德辦公室比較基準錯誤，請賴辦不要再「馬維拉」(指將問題怪罪前朝)了。

賴清德25日到台中東海大學，以「青年發展與台灣的未來」為題演講。有學生犀利點出民進黨內「黑金、黑槍、黑道」議題，賴說重話，「不僅不樂見，非常不可取」，認為民進黨身為執政黨，長期受台灣社會支持，應該要做的比在野黨更好。

現場200名學生爭相提問，擔心台海開戰、關心青年基本法、青年政策是否債留子孫等議題。賴清德現場調查，逾五成現場學生認同「不會開戰」，他說，台灣已放棄反攻，若有戰爭，必然是對岸開始。賴更引述孫子兵法，「知己知彼百戰百善，非善之善者也」，主張「不戰而屈人之兵」。

國民黨主席朱立倫25日陪立委參選人造勢時表示，侯友宜市長非常負責，儘管請假，對新北所有重要事務還是完全掌握。之所以侯請假，是要避免選務、政務公私不分，朱也反批賴清德用人民血汗錢，每天跑選舉，更轟民進黨雙標，「民進黨能，別人不能。」

朱立倫說，民進黨指賴清德總統副總統沒有請假問題，但賴這都是用公帑、人民血汗錢，每天跑選舉，「每天當民進黨主席，不用請假，這就是民進黨標準的雙標，民進黨能，別人不能。」