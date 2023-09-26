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黑白集／猛挖藍營牆腳 郭台銘打著整合搞裂解？

黑白集
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

苗栗縣前縣長徐耀昌因為力挺郭台銘，宣布退出國民黨後仍遭開除黨籍。對徐耀昌來說，應是「求仁得仁」；對郭台銘而言，則是喜獲地方有力人士奧援。但對國民黨和整個藍營，甚至在野陣營，卻是加深分裂，整合之路愈形艱辛。

郭台銘打出「主流民意大聯盟」旗號，自行連署參選。表面上看，「主流民意」是「下架民進黨」固然沒錯，但同樣是要下架民進黨，何以只有郭台銘能代表「主流民意」？況且，在總統參選人中，郭台銘支持度始終敬陪末座，到底「主流民意」在哪？

而這個「主流民意大聯盟」，無論團隊核心，或者支持基礎，大半來自藍營，地方組織則倚仗國民黨地方派系甚多。雖然在國民黨堅壁清野下，地方「兩面押寶」情況有所收斂，但所謂「主流民意大聯盟」，主要仍是從藍營招降納叛。

自郭台銘撕毀「全力支持侯友宜」承諾以來，國民黨地方派系人物，已有南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林退黨，如今徐耀昌被開除黨籍，後續還有屏東縣議長周典論的黨紀案，仍待處理。郭台銘猛挖牆腳，國民黨告急，對誰有利？

郭台銘無法代表「主流民意」，但打著整合旗幟搞裂解，只能說是「親痛仇快」。既然「主流民意大聯盟」名不副實，乾脆易名「裂解藍營大聯盟」，還比較貼近事實。

郭台銘 國民黨 民進黨

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