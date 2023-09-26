侯友宜請假參選致歉：新北有事 還是我的事

國民黨總統參選人侯友宜(前排右二)請假參選，25日首站赴台北市龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋(前排左三)致贈觀音像心經卷軸。(記者侯永全／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜 請假參選，25日是正式起跑第一天，侯競辦從早到晚安排九個行程。侯友宜上午先赴台北市龍山寺參拜，他向新北市民致歉，會離開新北市的市政工作一段時間，「但我不會忘了，新北有事，還是侯友宜的事」，「侯友宜請假了，侯友宜就是新北市的市民」。

侯友宜25日也舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，宣布育兒政見，包含凍卵補助最高3萬元(台幣，下同，約925美元)、提高育嬰留職津貼、三胎家庭房屋補貼。他強調要用解決國安問題的最大力度解決少子化問題，要讓民眾「生得起，養得起」。

侯友宜提出「補助凍卵保障生育」表示，經醫療評估，30至40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2000保存費補助，最高補助3萬；預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。將成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。

其次「提高育嬰留職停薪津貼」，現行6個月的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼，受益人數近9萬人。

第三「三胎家庭房屋補貼」，第三胎（含）以上之家庭，夫妻一生一次百萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款及租屋使用，並設排富條件，綜所稅未達30%，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋；將透過少子化基金支持，實現「百萬金孫」目標，受益人數預估達每年1萬8000戶以上。

對於民進黨 批評「落跑」，侯友宜也反擊說，他按照規定請假，新北市團隊也會持續全力以赴，反倒是民進黨總統參選人、副總統賴清德 常跑選舉行程，「不知道賴副總統有沒有請假」，呼籲賴向全民報告，「公私有分清楚嗎？」

侯友宜昨在雙北展開馬拉松行程，他說，觀光旅遊界朋友盼從大陸來的是「客機」不要是「戰機」，「我們是有自信的國家，陸客、陸生來台沒有什麼好怕的」，可讓他們了解台灣民主自由制度，「感情好也可以娶來當老婆」，兩岸絕對要互相交流，增進理解。