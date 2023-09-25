蛋襲民調 民進黨支持度重挫 游盈隆：綠藍白進入平起平坐模式

2024總統與立委大選剩不到四個月，政黨競爭進入綠藍白相對平起平坐模式。圖為民進黨總統參選人賴清德（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。(本報資料照片)

台灣民意基金會昨天發表「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調 。結果發現，有30.3%台灣人支持民進黨 ，23.1%支持國民黨 ，17.1%支持民眾黨。相較上個月，民進黨重挫6.5個百分點，但仍以三成支持度坐穩第一大黨寶座。國民黨回升6個百分點，以二成三奪回第二大黨地位。民眾黨略減0.7個百分點，以一成七落居第三大黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，政黨競爭隨著2024總統與立委大選節奏展開。民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔得比上個月躍升的4.8個百分點還重，近期進口雞蛋風暴的衝擊無疑是最重要因素。

游盈隆也說，國民黨支持度上升6個百分點，有谷底反彈的味道，這應和最近兩件事有關。一是近期黨總統參選人侯友宜訪美，基本上平順，發揮某種造勢效果。另一個則是鴻海創辦人郭台銘9月14日宣布資深藝人賴佩霞為競選副手搭檔，9月17日正式登記公民連署申請，反激起國民黨支持者危機意識而回籠。

台灣人的政黨支持傾向。（資料來源：台灣民意基金會）

游盈隆也說，民眾黨支持度略減0.7個百分點，這和近期指標性從政黨員新竹市長高虹安官司纏身及個人言行惹議或有關聯，再加上黨本身近期表現乏善可陳，能維持一成七支持度，已是萬幸。

他說，近期台灣政黨支持度揮發性很高，主要政黨如果犯錯出包，選民立即會有強烈反應，沒有例外。

游盈隆表示，以民眾黨的政黨支持度，希望在總統大選中殺出重圍，異軍突起，除了黨總統候選人需具備非凡的群眾魅力，旺盛的企圖心，還需要一顆強有力心臟才行。

2024總統與立委大選剩不到四個月，游盈隆強調，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式。從這角度看，2024總統與立委選舉有了新的想像空間。

這次調查由山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是9月18至20日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣市話占70%，手機占30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點。