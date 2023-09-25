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新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

記者 王慧瑛、林政忠
新北市長侯友宜請假參選，本周議會開議，綠營議員將磨刀霍霍。（本報資料照片）
新北市長侯友宜請假參選，本周議會開議，綠營議員將磨刀霍霍。（本報資料照片）

新北市400萬人口是國民黨總統參選人侯友宜的本命區，原本市長兼總統參選人的「二刀流」模式，自9月23日請假後一刀切，侯友宜將專注「大選模式」，避免陷入繁瑣的「市政模式」，但「新北有事，就是侯友宜有事」。侯友宜轉換選戰模式後，本周新北市議會開議將是第一道考驗。

新北市議會定期大會26日開跑，第一天預備會議確認議程，原訂27日排定侯友宜施政報告，10月24日總質詢，11月10日則是市長報告明年度總預算案；侯友宜選在本月23日請假，預定不會出席27日施政報告，避免在議會失言或被激怒，又成為新聞焦點。不過，「市長落跑」將是對手最好箭靶，民進黨砲火勢必猛烈。

侯友宜前天請假後，新北市議會民進黨團昨天擺開大陣仗，11位議員開記者會連番砲轟，就是要給侯友宜下馬威。國民黨和新北市政府則反諷，民進黨總統參選人、副總統賴清德也曾帶職參選，「綠能你不能」。

議會開議前，雙方已隔空駁火。新北市人口眾多、幅員遼闊，各種天災人禍難以預料；綠營已警告侯友宜，就算在天涯海角跑選舉，也要顧好新北市，請假參選也難迴避政治、行政責任。

高雄市前市長韓國瑜的殷鑑不遠，2019年競選總統時，就被對手鎖定為「落跑市長」。綠營也將強打侯友宜「落跑、背叛市民」。當年韓國瑜曾自嘲「被政治硫酸毀容」，不久前侯友宜也遭遇過板橋餵藥案的萬箭穿心，自然不能等閒視之。侯友宜日前出訪美國時，行李箱備著一件消防救災的「紅背心」，也顯示他的戰戰兢兢。

可以預見，綠營將全力打新北，「新北有事，就是侯友宜有事」；而若侯友宜本命區失守，即象徵國民黨防線潰堤。既然請假也難迴避責任與枷鎖，侯團隊除了要細膩回應質疑，更該強化說服力及團隊戰力，降低失分；若能巧妙翻轉「新北經驗、全台實現」，則可望喚回更多認同。

侯友宜 國民黨 民進黨

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