侯友宜「請假」參選 新北藍綠議員攻防

新北市議會民進黨團25日再度舉行記者會痛批侯友宜背棄市民。（記者葉德正／攝影）

新北市長侯友宜 23日起請假全力拚選舉。新北市議會民進黨團今再舉行記者會痛批侯友宜背棄市民，且記者會議員人數一天比一天多，昨日11人到場，今擺出12人大陣，痛批侯手握市府一年2000億元台幣預算不放，要求上任9個月就落跑的侯友宜辭職，並要國民黨 不要再凹，否則每凹一次就開一次記者會；國民黨團也回擊，賴清德 用納稅人的錢跑選舉行程，用副總統身分為黨籍參選人站台造勢，若正副總統沒有請假的問題，請賴清德請辭參選。

侯友宜請假議題，藍綠進入大混戰，新北市議會民進黨團連開兩天舉行記者會，今天中午也將舉行黨團會議為明日26日開議後一系列攻防做好準備。今出席記者會議員包括張維倩、卓冠廷、林秉宥、李宇翔、戴瑋姍、翁震州、顏蔚慈、黃淑君、張嘉玲、張錦豪、陳乃瑜、蘇錦雄共12人。

對國民黨攻擊賴清德參選也沒請假，張維倩表示，《憲法增修條文》就談及副總統即是備位元首，不會有任何請假規定，過去早有呂秀蓮副總統以及連戰副總統參選總統的前例，請國民黨去問連戰。

卓冠廷說，國民黨攻擊賴清德沒前進議會230天，當年賴是為抗議時任議長李全教涉賄，難道侯友宜不進議會是在黑新北市議長蔣根煌？且國民黨議員護航侯友宜竟說「雖然市長請假，相信市政團隊只會更繃緊神經」，如果市長不在大家會更緊繃，那辭職不就更提振精神，國民黨繼續凹，每凹一次他們就開一次記者會 。

林秉宥也說，賴清德當時為向人民負責，在任期尾聲主動請辭才去接任其他職務，國民黨主動提起這個例子令人甚感欣慰，民進黨團也希望將這個負責任的精神分享給侯友宜市長，勸他懸崖勒馬趕緊辭職。

國民黨團書記長廖先翔回擊，賴清德拒進議會超過200多天，期間高達100多位台南市民死亡，沒有做好自己市長工作的賴清德，現在愛當副總統就當副總統，愛跑選舉就跑選舉，民進黨還要護航賴清德沒有請假問題。

廖先翔說，民進黨扯賴清德全心為人民「放下選務行程」代表總統出訪，這不是凸顯賴清德平日全力拚選舉，行有餘力才願意做副總統的工作，賴清德的正職，不是副總統，不是黨主席，而是選總統。

副書記長江怡臻指出，賴清德用納稅人的錢跑選舉行程，用副總統身份為黨籍參選人站台造勢，若正副總統沒有請假的問題，那參與選舉只有一個方式，就是「辭職」，不要把國庫變成24小時提供選舉資源的地方。

江怡臻更說，賴清德副總統8月出訪，一場信賴之友早餐會有沒有喊凍蒜？隨行公務員有沒有請假？被視為2024有力副手人選的駐美代表蕭美琴全程陪同，代表有沒有請假？

新北市議員呂家愷表示，侯友宜完成所有請假程序也完全符合規定，反觀賴清德，至今選務行程滿滿卻遲遲不請假，到底是誰辜負人民我想已經很清楚了。新北市議員陳偉杰指出，民進黨落跑參選例子比比皆是，這就是綠能你不能，民進黨雙標再現。