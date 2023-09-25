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新聞評論／陳建仁的棉花戰術，官員避責的遮羞布

聯合報社論
行政院長陳建仁對於進口蛋採取「柔軟身段」的背後，實則仍是掩護開脫和不負責任。(本報資料照片)
行政院長陳建仁對於進口蛋採取「柔軟身段」的背後，實則仍是掩護開脫和不負責任。(本報資料照片)

針對進口蛋爭議，行政院長陳建仁赴立法院專案報告及備詢，並在議場內外二度道歉。面對閣揆如此低姿態，在農業部前部長陳吉仲已經請辭，行政院副院長鄭文燦缺席情況下，在野黨的監督似乎「無從著力」。然而這正是蔡政府的政治手段，目的只是為了規避責任、逃避監督。

綜觀進口蛋事件的爭議，絕不是陳吉仲下台就可以止血。僅從事件的新發展來看，混蛋違法標示國產蛋的業者，竟是受農業部指示所為；而有問題的進口蛋，迄今流向仍未完全釐清；到底已經有多少過期蛋被人民吃下肚，恐也已無從追究。

陳吉仲從道歉到請辭，都堅不認錯；而陳建仁的道歉，做足姿態，但同樣推卸責任。例如對於混蛋錯誤標示，陳建仁也不肯承認政策有問題，只把責任推給不具公務員身分的畜產會承辦人員；對於立委說曾在今年3月提醒他有缺蛋問題，竟推說自己「1月才上任」，所以不知道。陳吉仲與陳建仁都在卸責，只是身段和態度不同而已。

因此，即便陳吉仲、林聰賢雙辭，亦不意味責任追究已該「告一段落」。首先，進口蛋政策所牽涉者除農業部，還有衛福部、經濟部等部會。爭議過程中，只見各部會時而互踢皮球，時而彼此袒護。例如錯誤標示問題，農業部顯然無法卸責，但衛福部長薛瑞元只以行政罰沒有教唆犯概念為由，說「誰標示就罰誰」、「不罰農業部」，但農業部所涉國賠或刑法教唆等法律責任也被切割掉了。

再談政治責任。即便宣稱自己「1月才上任」，但曾任衛生署長的陳建仁，難道竟對如此重大的食安政策置身事外？而進口蛋政策與執行事涉多個部會的合作與協調，出了問題，行政院長難道沒有責任？尤其實際承擔協調工作的副院長鄭文燦，屢屢公開為政策說明與辯護，甚至陳吉仲准辭決定，鄭文燦也應扮演關鍵角色，竟只用一句「依照立法院慣例不備詢」就拒絕列席，連法定義務都逃避，這個政府還有責任政治嗎？

在陳建仁「柔軟身段」的背後，實則仍是掩護開脫和不負責任。至今陳建仁和民進黨仍一方面大讚陳吉仲「勇於任事」，另一方面堅稱決策正確，是在野黨抹黑。例如陳吉仲說進口雞蛋打擊了黑市操控、囤積居奇，但黑市操控、囤積居奇本是違法行為，難道陳吉仲明知違法卻不查緝？而陳建仁是明知陳吉仲包庇卻不追究？

中華民國修憲後的憲政體制，已變成「總統有權無責，行政院長有責無權」，行政院長幾乎成了徹頭徹尾的「總統執行長」。陳建仁擔任閣揆後，更把這種扭曲的體制擴及行政院內：陳建仁還是有責無權，他的責任只是擔當門面，用柔軟身段抵禦在野黨砲火；隱身在後面的鄭文燦掌權決策，卻不用承擔任何責任。

這樣的亂象，不只出現在行政部門，五權紊亂也無以復加。立法院已成蔡政府的橡皮圖章，固不待言；本應整飭官箴、糾彈違法失職的監察院，也成了蔡政府守護神。審計部對中央政府決算提出許多意見，監察院長陳菊竟要求審計部應設發言人「澄清」；而面對進口蛋亂象，監察院卻迄今沉默不語。

陳建仁上任之初，國民黨立委曾說，質詢陳建仁「像是打在棉花上」；用「棉花戰術」化解在野黨和輿論監督，正是民進黨的意圖。蔡政府的政策錯誤愈來愈離譜，撒幣固票愈來愈誇張，在野黨必須穿越這種「棉花戰術」，加大監督力道，糾正錯誤政策，更揪出政策背後該負責的官員。別讓陳建仁的「棉花戰術」，成為官員避責的遮羞布。

農業部 民進黨 中華民國

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