我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

租房專挑「單純」留學生 南加華人房東慘賠4萬

友台梅南德茲涉收賄 邱毅：恐衝擊蕭美琴任賴副手可能

記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委邱毅。（本報資料照片）
前立委邱毅。（本報資料照片）

前立委邱毅在臉書表示，美國民主黨參議員梅南德茲(Robert Menendez)被查出家中藏有巨款、金條，來源是出賣情報給別的國家或地區的報酬，梅南德茲是美國參議院台灣連線的共同主席，與台灣關係交好，收賄案已升級為醜聞，恐牽連台灣。

邱毅指出，梅南德茲是參院台灣連線的共同主席，去年率團訪台，與蔡英文總統、駐美代表蕭美琴交好，傳出涉嫌收賄，不僅可能牽連到台灣，甚至衝擊蕭美琴擔任副手的可能。

邱毅表示，國民黨一直吹噓國民黨總統參選人侯友宜訪美大大加分，他上周五拿到國民黨最新內參民調，侯友宜還是老三，民調低於20%，和居二的民眾黨總統參選人柯文哲還有一段差距，證明許多真正專家的客觀看法，侯友宜訪美並未加分。

邱毅指出，賴清德似乎已因農業部長陳吉仲請辭，渡過食安風暴，但其他危機悄悄來臨，一位神祕女畫家回到家鄉台南，似乎有大料即將披露。柯文哲的難題，在於新竹市長高虹安風暴的未爆雷，郭台銘的罩門在其副手賴佩霞能否及時放棄美國籍。

邱毅認為，柯文哲和郭台銘同病相憐，被藍媒與綠媒合手猛打攻擊，一副欲置之死地的狠勁，卻也因此促成兩人合作的環境。塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍。

邱毅表示，天下事無奇不有，分分合合，真很難說，柯文哲近期訪美，回來後，大概情勢也就定了。

柯文哲 國民黨 侯友宜

上一則

民調：蔡英文處理國家大事四成八不贊同 執政陷新困境

延伸閱讀

談下任總統4大標準 柯文哲：聰明一點更好

談下任總統4大標準 柯文哲：聰明一點更好
柯文哲10月再訪美 拜會矽谷新創產業

柯文哲10月再訪美 拜會矽谷新創產業
梅南德茲拒辭參議員 自稱種族獵巫受害者 兩黨同喊下台

梅南德茲拒辭參議員 自稱種族獵巫受害者 兩黨同喊下台
侯友宜訪美之行 後發制人

侯友宜訪美之行 後發制人

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情