談下任總統4大標準 柯文哲：聰明一點更好

民眾黨主席柯文哲（中）出席「淨零世代 共好未來 」運具電動化產業戰略報告發表會，不回應不接受採訪。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 今天說，台灣作為國際社會一份子，必須遵守規則，達到2050淨零碳排；至於下任總統該有的標準，他認為是不要貪污、理性務實科學、工作認真，最後是聰明一點更好。

柯文哲出席「淨零世代 共好未來－運具電動化產業戰略報告」。他在致詞時說，2050淨零碳排是灰犀牛、不是黑天鵝，從1997年的京都議定書一直到2015年的巴黎協定，已經醞釀了18年，台灣必須面對這個事實。

柯文哲表示，2050淨零碳排原本目標，是要讓地球平均溫度上升小於1.5°C，在2050年前要達到碳平衡；台灣作為國際社會一份子，必須遵守規則，這已經不是政策問題，而是執行的問題。

柯文哲指出，以台北市二氧化碳排量為例，住商占70%、交通占25%、農業和垃圾占5%，如果規定房屋要達到什麼標準，政策執行由內而外、由公而私，假如要求綠建築標章、裝設充電樁等，第一步先規定公家機關，接著才規範私人建案。

交通部分，柯文哲說，他當時也推動所有台北市的公家機車要換成電動機車，以及換成電動公車等：他要離開北市府時，曾想過讓交通碳排量降到最低，要以共享、綠能 、E化、安全為原則。

柯文哲表示，這背後都是「電」的問題，發電才是國家碳排放最大的地方，因此最近半年他對核能的態度開始改變；科學跟宗教不一樣，因為宗教有不能改變的地方，科學如果有新證據，就可以改變。

他指出，民進黨 有兩大神主牌，台獨、反核，「很想看2025怎麼非核家園。不可能嘛，如果2025非核家園不可能，還繼續這樣幹下去，就變宗教，這不是科學。」如果做不到，核二、核三不能馬上退場，終究還是要解決發電問題。

另外，柯文哲點出下任總統該有的標準，第1，不要貪污；第2，理性務實科學，再來要工作認真一點，「當然聰明一點是更好，大概4個條件就可以。」柯文哲說完，也讓全場哄堂大笑。