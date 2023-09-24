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「Lin bay好油」停更粉團 版主落淚：必須保護家人

記者彭宣雅、屈彥辰、劉宛琳、程遠述、陳恩惠、廖炳棋／台北24日電
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）近來飽受壓力，23日晚在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。（取材自黃國昌YouTube頻道）
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）近來飽受壓力，23日晚在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。（取材自黃國昌YouTube頻道）

「Lin bay好油」板主林裕紘遭恐嚇，林昨天手機關機，僅透過友人報平安，表達不願被外界打擾，暫時沉澱。桃園市長張善政對此案高度重視，指示市警局積極調查，警方已報請地檢署指揮偵辦。初步調查發現，留言恐嚇的何姓網友來自境外，目前請刑事局國際科，針對IP位址及身分進行釐清，不排除留言網友使用VPN虛擬網路，匿名跳板留言，還需要時間調閱相關資料。

桃園市刑大表示，經警方主動聯繫當事人，家屬表示「目前一切安好、暫不報案」，但仍對林姓板主及其家屬、住居所加強安全維護。

行政院長陳建仁說，台灣是一個講究言論自由的國家，會請相關單位深入了解；農業部代理部長陳駿季表示，施政接受社會公評，雞蛋專案進口即使受到不當批評，不會也沒能力讓粉專被關閉。

林裕紘為農產貿易業者，對農業進出口貿易流程了解，常針砭時事，近期包括進口蛋冷鏈斷鏈爭議、洗選蛋標示不清、進口蛋流向不明等，都是林裕紘關心的焦點之一，有些甚至是由他率先踢爆。

但林裕紘前天參加前立委黃國昌YouTube節目，被問及這段時間壓力時，突然情緒潰堤落淚。他說，批評政府時，當然會受到許多壓迫，以前也被人身恐嚇過，「但這次已經到我的家人，甚至還有人傳訊息透露我老婆的名字，我住哪裡、還有我家人的資料」，他必須保護家人，粉絲團會停止更新。

此外，多次與林裕紘打筆仗的粉專「蕪菁雜誌」更留言表示，「當然如果您事後有談成什麼大訂單的話，請不吝告知我。家祭毋忘告乃翁。」

對於林裕紘遭網友出征，甚至受到人身威脅，菜農林佳新在臉書表態力挺，「台灣到底怎麼了？無法解決問題，只好解決提出問題的人？」至少我們這些滿身汙泥的都在，用盡最後一點力氣，「這次換我們罩著你」。林佳新表示，四年多前踢爆公糧事件，未料已經過世的祖母照片被拿出來公審，還有他當時身患重疾的父親一樣被跟拍，還貼在他臉書警告。這些手段簡直令人髮指。

國民黨立委曾銘宗昨質詢時，要求陳建仁立下破案時間，但陳建仁以尊重警局調查為由，未給予正面答覆，曾嗆總質詢別想上台。

臉書 國民黨 張善政

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