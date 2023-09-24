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死亡交叉 陳內閣不滿意度首破4成 游盈隆曝關鍵因素

台灣新聞組／台北24日電
陳內閣施政表現 資料來源／台灣民意基金會民調
陳內閣施政表現 資料來源／台灣民意基金會民調

財團法人台灣民意基金會昨日發表「陳內閣施政表現的最新民意反應」即時民調。結果發現國人對陳建仁施政表現的反應丕變，和上個月相比，滿意者遽減9.2個百分點，不滿意者增加3.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一個百分點約19.5萬成年人，等於一個月流失近180萬支持者，其中超過八成是鐵粉，近期進口蛋風暴肯定是關鍵因素。

台灣民意基金會在此次市調中，詢問民眾，「行政院長陳建仁上任已經七個多月。滿意或不滿意他所領導內閣的整體施政表現？」結果有7.4%非常滿意，32.3%還算滿意，23.7%不太滿意，16.7%非常不滿意，15.7%沒意見，4.2%不知道、拒答。也就是說，20歲以上的台灣人，不到四成滿意過去七個多月陳建仁內閣整體施政表現，同時有四成出頭不滿意。游盈隆指出，不滿意的比滿意者多了0.7個百分點。也就是說，陳建仁組閣七個月後，國人對他整體施政表現，滿意與不滿意各半，看法分歧，完全沒有共識可言，但這對陳內閣無疑是一個重要警訊。

游盈隆表示，台灣民意基金會從3月起共做了六次關於陳建仁施政滿意度的調查，結果發現在過去六個月，民眾滿意度最高49.7%，最低45.6%，也就是說陳內閣大致是中等民意支持度的內閣，比林全時期好，但比賴蘇內閣全盛時期還有一段不小的距離。如果先不看9月的話，最高36.6%，最低26%，整體表現不算太差，但若納入9月就發現近期整體民意變了，9月國人對陳內閣施政表現滿意度只有39.7%，創下陳內閣成立以來的新低紀錄；同時，不滿意度 40.4%，也創下陳內閣成立以來新高紀錄，成為「死亡交叉」。

游盈隆說，今年是總統與立委大選年，執政黨執政表現好壞攸關選戰成敗，若選民感覺此時此刻執政黨表現不夠好，自然會拖累總統與立委選情。當2024總統與立委選舉已剩不到四個月，國人對陳建仁內閣施政表現出現褒貶不一、模稜兩可的狀況，無疑將對選情投下一顆超級變數。

民調 中超

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