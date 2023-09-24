網軍猖獗公然威脅 管中閔：誰縱容這些雜碎？

台大前校長管中閔。（本報資料照片）

臉書 粉專「Lin bay好油」版主及家人被不明人士威脅，已關閉粉專並不再參加任何節目，引發各界公憤，在野黨紛表態聲援。民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，言論自由應是人民不用擔心因為政治立場不同而被查水表；國民黨 總統參選人侯友宜競選辦公室呼籲，民進黨總統參選人賴清德 應約束網軍，要求警政單位盡快追出恐嚇者。

過去曾飽受綠營府、院、黨、網攻擊的台大前校長管中閔昨晚也在臉書聲援林裕紘，寫下重話「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」先前林裕紘遭到側翼圍剿，痛陳自己遭到人格毀滅時，管中閔也曾前往留言表示，「這不是他們一貫的模式嗎？」

國民黨主席朱立倫表示，台灣是言論自由國家，要堅定力挺言論自由，這個粉專被這樣惡意攻擊，政府有責任查出來，如果是綠營也不能寬容 。

「Lin bay好油」版主林裕紘停更消息一出獲各方聲援，直呼「以後沒人敢講真話」，哀悼「民主已死」，更譴責威脅林裕紘家人安全的犯嫌。

桃園市長張善政昨要求桃園市警局提供林家必要人身保護，也函請桃園地檢署調查。張善政說，「我們是言論自由的國家，農業部這次處理雞蛋事情荒腔走板，應該要接受公評」，林裕紘發表一般人都會問的問題，大家應該肯定，而不是製造威脅。

侯友宜競選辦公室指出，網軍出征，侵害言論自由，全民都受害，賴清德在2019年民進黨總統初選時，曾公開呼求蔡英文總統要求網軍停止對賴的攻擊。侯競辦呼籲賴清德應拿出相同態度，約束民進黨側翼網軍，並表態要求警政單位盡快追出恐嚇好油版主的網友，還給全民自由民主的環境。

柯文哲表示，所謂言論自由，應是人民不用擔心因為政治立場不同而被查水表或被起底，不受政府的思想審查，「我們必須拿回我們的民主自由」。

國民黨立委林為洲在臉書上寫下，不能就這樣算了，公布其辦公室發文給法務部的公文，要求法務部責成轄下檢察署即刻指揮偵辦，嚴懲不法。

國民黨立委游毓蘭表示，她已函請台高檢與刑事局立刻偵辦，務必要阻止躲在暗處的恐嚇者，傷害勇敢的監督者和傷害台灣的民主。