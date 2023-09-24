在野整合關鍵期 羅智強：10月底、11月初

國民黨立委參選人羅智強羅智強認為，在野整合不能拖過10月底。(本報資料照片)

2024總統大選，國民黨 立委參選人羅智強6月提「政黨輪替大聯盟」惹議，然而近來在野力量能否整合備受關注。羅接受廣播專訪透露，當時太早講整合，被狠打一個半月，他分析10月底、11月初，會是侯友宜、柯文哲與郭台銘 能否整合成功的關鍵期，「大家再讓子彈飛一下」，更曝韓國瑜在總統大選、在野整合會是重要角色。

羅智強日前到中廣「千秋萬事」節目接受主持人王淺秋專訪表示，3個月前提出政黨輪替大聯盟，就是現在大家在講的內容，但他太早講，「當時我也不知道到底發生什麼事情，突然天雷降下」，直言萬箭穿心，真的被狠狠打了一個半月。

他說，那時就是雞婆一點，真的很擔心沒辦法政黨輪替，自己被選區很多人罵，好好選大安區立委、幹嘛插手這件事，「我說政黨輪替可能比我一席立委還重要。」

國民黨主席朱立倫喊出在野整合，羅智強認為現有兩個層次的重要目標，第一是總統層次的政黨輪替，絕對不能讓民進黨 贏得總統，直言三個參選人都有義務實現政黨輪替目標，要將民眾心意擺得比自己勝選還重要。

他說，其次是國會層次，近來超思蛋、巴西蛋問題，民進黨立委全當啞巴不講話，可見居多數的民進黨在監督政府力量幾乎瓦解，因此國會絕對不可讓民進黨過半。

羅智強說，先前提倡政黨輪替大聯盟，很多對他有意見的人，現在都跟他講一模一樣的話，他認為是好事，而且那時與現在氛圍不同。侯跟柯對於整合鬆口，相互遞橄欖枝，郭台銘把整合作為其連署主宣傳，可見三方已趨於整合。

他認為，大家沒有放棄整合力量，至少他做出貢獻讓大家討論，只是把話說得比較早的人，通常要受一點傷，也希望這個傷最後能促成真的整合，如果3個不能整合，起碼2個就有可能拚棄保。

羅認為，三方還是在兄弟登山階段，侯、柯想拚高民調，因與將來正副配搭有關，郭目標10月底前衝高連署數，三方現在沒辦法立刻坐下來談整合，10月底局勢就會明朗。他直言，11月20日登記，所以整合不能拖過10月底，最大容許是11月初，「大家再讓子彈飛一下」，10月底、11月初會是能否整合成功的關鍵期。