我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

侯請假拚大選 綠白轟落跑 藍：何時請假民進黨都有意見

記者張曼蘋、江婉儀／新北24日電
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日起開始請假。(記者許正宏／攝影)
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日起開始請假。(記者許正宏／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後，外界高度關注何時正式請假投入選戰。新北市府證實，侯友宜昨起依公務人員請假規則請長假，期間由副市長劉和然代理，也會告知新北市議會。

新北市府人事處長林正壹表示，侯每年有30天休假，加上前2年都各保留20天年假，另有7天不扣薪事假。若不扣薪事假天數不足，可請扣薪假，已完成請假程序並向行政院報備。

新北市議會定期大會將於26日預備會議，27日市長施政報告，10月下旬還有總質詢。民進黨和民眾當議員都指責侯落跑，民進黨卓冠廷說，議會就要開議，侯友宜連施政報告、總質詢全部不打算出席。國民黨屢創民主惡例，包含新北市前市長朱立倫、高雄市前市長韓國瑜，勸侯懸崖勒馬，不要小看市民的憤怒。

民進黨議員陳乃瑜認為，侯友宜連請假都是用突襲，趁著屏東公安災害，在議會開議前夕，連最基本的責任，都不願意履行，逃避監督、踐踏民主，她呼籲侯友宜不要占著位子不做事，直接請辭，才是負責任的態度。

民眾黨議員陳世軒認為，侯友宜正式請長假，不經令人懷疑，是否是為了躲避民眾與民意代表的監督，才選擇在媒體目光都焦聚在屏東大火的時候請假，他也批評侯友宜「只顧自己的選舉盤算，卻不顧市政與市民的安危」。

國民黨議員王威元反嗆，在上個定期會中，侯友宜面對這些民進黨議員，不但市政問題問不倒，連政治問題也讓民進黨議員鎩羽而歸，現在已經9月底，距離總統大選剩100多天，侯友宜應該走出新北市，把新北經驗分享到各縣市，也讓民眾知道未來是怎樣的領導人，要如何做事。

國民黨議員、立委參選人廖先翔說，侯友宜請假不是為了個人的私事，而是為了更好的中華民國在努力，既然決定參選總統，請假自然是無法避免，無論何時請假，民進黨都會有意見，民進黨該在意的是，為何民眾有過半數希望民進黨下台，而非只會檢討在野黨的挑戰者，至於新北市政無論市長是否請假，議員們都會持續嚴格監督。

侯友宜 民進黨 國民黨

上一則

柯文哲10月再訪美 拜會矽谷新創產業

下一則

死亡交叉 陳內閣不滿意度首破4成 游盈隆曝關鍵因素

延伸閱讀

稱被問侯友宜「勸降陳進興」真相 謝長廷：選舉年難講清

稱被問侯友宜「勸降陳進興」真相 謝長廷：選舉年難講清
民進黨批侯「戰爭恐嚇」 美學者：假新聞

民進黨批侯「戰爭恐嚇」 美學者：假新聞
黑白集／冷靜、不激怒 侯給務實台獨者的寶貴經驗

黑白集／冷靜、不激怒 侯給務實台獨者的寶貴經驗
侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲