侯請假拚大選 綠白轟落跑 藍：何時請假民進黨都有意見

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日起開始請假。(記者許正宏／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 訪美回台後，外界高度關注何時正式請假投入選戰。新北市府證實，侯友宜昨起依公務人員請假規則請長假，期間由副市長劉和然代理，也會告知新北市議會。

新北市府人事處長林正壹表示，侯每年有30天休假，加上前2年都各保留20天年假，另有7天不扣薪事假。若不扣薪事假天數不足，可請扣薪假，已完成請假程序並向行政院報備。

新北市議會定期大會將於26日預備會議，27日市長施政報告，10月下旬還有總質詢。民進黨 和民眾當議員都指責侯落跑，民進黨卓冠廷說，議會就要開議，侯友宜連施政報告、總質詢全部不打算出席。國民黨屢創民主惡例，包含新北市前市長朱立倫、高雄市前市長韓國瑜，勸侯懸崖勒馬，不要小看市民的憤怒。

民進黨議員陳乃瑜認為，侯友宜連請假都是用突襲，趁著屏東公安災害，在議會開議前夕，連最基本的責任，都不願意履行，逃避監督、踐踏民主，她呼籲侯友宜不要占著位子不做事，直接請辭，才是負責任的態度。

民眾黨議員陳世軒認為，侯友宜正式請長假，不經令人懷疑，是否是為了躲避民眾與民意代表的監督，才選擇在媒體目光都焦聚在屏東大火的時候請假，他也批評侯友宜「只顧自己的選舉盤算，卻不顧市政與市民的安危」。

國民黨議員王威元反嗆，在上個定期會中，侯友宜面對這些民進黨議員，不但市政問題問不倒，連政治問題也讓民進黨議員鎩羽而歸，現在已經9月底，距離總統大選剩100多天，侯友宜應該走出新北市，把新北經驗分享到各縣市，也讓民眾知道未來是怎樣的領導人，要如何做事。

國民黨議員、立委參選人廖先翔說，侯友宜請假不是為了個人的私事，而是為了更好的中華民國在努力，既然決定參選總統，請假自然是無法避免，無論何時請假，民進黨都會有意見，民進黨該在意的是，為何民眾有過半數希望民進黨下台，而非只會檢討在野黨的挑戰者，至於新北市政無論市長是否請假，議員們都會持續嚴格監督。