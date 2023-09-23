「好油」揭弊 妻小遭死亡威脅 網友：民主已死

農業粉專「Lin bay好油」因他與家人遭威脅，宣布臉書粉專停止更新，並已經關閉。(取材自林佳新臉)

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前接連踢爆專案進口的巴西雞蛋 「誤標效期」，多次批判農業部，遭網軍群起攻擊，由於家人的生命安全也飽受威脅，他昨晚宣布停止更新，臉書 粉專也已關閉。針對「好油」積極監督政府「被禁聲」，網友紛紛聲援「民主已死」。

菜農林佳新表示，「好油」與家人遭受恐嚇以及暴力威脅，「好油」之前面對側翼抹黑都直球對決，用人格信譽對賭下去了。但側翼無法在鐵證下反駁好油，只剩下無的放矢跟抹黑，現在更直接威脅妻兒。

林佳新表態力挺「好油」，請在野立委勇敢一點，保護為了食安挺身而出的人。(本報資料照片)

林佳新表示，把「好油」的住址、背景資料，甚至「好油」小孩綽號都直接說出來，擺明已經公開威脅家人了，罪不及妻小，更何況好油何罪之有。活在台灣，每個公民當然都有提出疑慮的自由。

林佳新說，甚至已經不是疑慮，「事實上是公開的政府帶頭作假」，人民當然有權力質疑，政府單位不思進取、不釋疑，用側翼解決點出問題的人，「在野黨耍廢不追不問，檢調完全作死，執政黨才能長期這樣胡作非為」。「好油」站出來捍衛全民食用安全，何罪之有？

「農藝女孩看世界」粉專表示，嚴厲譴責恐嚇威脅林北好油林裕紘家人安全的何先生，建議桃園的警政單位盡速追查。