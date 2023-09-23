新聞評論／是誰混蛋？農業部扯謊又疑涉教唆偽標

專案進口雞蛋混充本土雞蛋的爭議延燒升級；農業部原涉圖利和食安等疑慮還說不清楚，又衍生出疑涉教唆偽標的「混蛋風暴」。(本報資料照片)

農業部 前部長陳吉仲下台，行政院長陳建仁已經公開表達歉意了，但陳吉仲留下的爛攤子卻愈滾愈大。專案進口雞蛋 混充本土雞蛋的爭議延燒升級；農業部謊言被一一戳破後，原涉圖利和食安等疑慮還說不清楚，又衍生出疑涉教唆偽標的「混蛋風暴」。目前台北、新北、桃園、台中和高雄五個地檢署已經「五路齊發」，都依涉犯食安法、偽造文書罪分案調查。

目前台中、新北和桃園都查獲業者將進口蛋和國產蛋混合加工、產地標示台灣的情形，混蛋液蛋產品出貨遍及全台，還流向學校營養午餐。最不可思議的是，業者將混蛋產地標示為台灣，竟然是奉農業部指示所為！已被移送檢調偵辦的業者齊聲喊冤說，他們也覺得有問題，且曾表達疑慮，但「農業部要求，我們敢拒絕嗎？」好大的官威！業者對於產地標示的正確認知，完全不敵農業部的權力傲慢。

農業部為此三度道歉，解釋是因畜產會對標示方式認知誤解產生爭議。農業部說，雞蛋變成冷凍液蛋，過往進口時，是屬於「實質轉型」，製造地可標示為台灣，後來向食藥署了解後，好像不適合做實質轉型，7月已請業者調整。食藥署也說，洗選、液蛋均未實質轉型，並未改變食物本質，必須以原料來源國標示。事實上，早在4年前食藥署就明確規定，散裝液蛋產品應標示原產國。農業部說的過往標示，彷彿還活在古早的天寶年間。

農業部被指教唆偽標帶頭洗產地，代理部長陳駿季急辯說政府不可能作假。但農業部指示業者混蛋產地需標明台灣時，連「原產地：台灣」的標示樣張都準備好了，只要業者依樣畫標示而已。而且農業部還不顧業者質疑，堅持偽標，直到業者二度反映，農業部才要求業者改回原產地。幸好業者有警覺，保留了所有證據，否則豈不是要為農業部背黑鍋，淪為台農董座背鍋的翻版？

但即便如農業部所說是誤解，而非作假，那也凸顯了幾個嚴重問題：一、農業部本職荒疏、專業不足，常識比業者不如，如何輔導農民和業者？二、農業部權力傲慢，堅持偽標，面對業者質疑，官員說了算。三、蔡政府內部缺乏協調聯繫，農業部去踩衛福部紅線，衛福部則裝瞎裝睡。四、混蛋6月偽標，7月改正，9月才被地方政府查獲，期間農業部到底是掩蓋錯誤或隱匿犯罪？五、蔡政府慣性雙標，相互掩護開脫。台農進口蛋標示逾越效期，被要求下架回收，為何農業部對混蛋偽標不公布訊息，下架回收？衛福部長薛瑞元更明言，開罰業者，不罰農業部。

陳吉仲拒不認錯，堅持政策正確，陳建仁也說專案政策是必要的。但為解缺蛋危機，卻傷農毀市、涉圖利觸法、釀食安風暴，蔡政府沒有政策正確，只有政治正確。專案進口雞蛋其實是要彌補缺蛋危機從市場失靈到政府失靈的漏洞，目的只是堵民怨、顧選票。尤其缺蛋和漲價問題延燒二年，農業部到今年3月才「緊急」專案進口；並且從進口商條件、進口蛋保存、標示與流向，不是缺乏配套，就是黑箱作業。這樣的問題政策，陳駿季說進口失控和冷鏈不當，豈是偶然？至於混蛋偽標，恐怕也是陳吉仲政策下的必然了。

陳吉仲准辭前，民進黨 上演放話操作派系鬥爭；陳吉仲下台時，蔡政府加演十八相送依依不捨；陳吉仲走人後，行政院繼續為他擦屁股，業者被迫成為他的替罪羊，全民食安則成為他的政策犧牲品。

進口蛋沒有實質轉型，農業部才需要實質轉型，蔡政府更需要實質轉型。