進口蛋爭議 陳建仁2度致歉 藍委促蔡賴道歉

行政院長陳建仁（中）22日至立法院進行「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告，在進行報告前，國民黨立委在旁舉牌要求他向國人道歉。(記者余承翰／攝影)

進口雞蛋 爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，兩度向民眾致歉，並宣布既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架；陳揆表示，專案進口雞蛋未獨厚超思公司，道歉也無政治考量，是為了過程中的錯誤瑕疵，至於教師團體呼籲校園營養午餐全面禁用液蛋，是矯枉過正、無限上綱，他不支持。

國民黨 立委批評，陳揆報告粉飾太平，要求蔡英文總統、副總統賴清德也應道歉，更要追查政府行政責任，檢調也應盡快追查法律責任。

陳建仁昨率相關部會首長到立院進行「專案進口雞蛋相關事項」專案報告，他會前受訪時先公開道歉，隨即進入議場準備報告，國民黨立委群起舉牌抗議，要求「賴清德道歉、陳建仁道歉」，民進黨立委在旁護駕並喊「凍蒜」。

在朝野立委互相較勁的喊叫聲中，陳建仁站上備詢台說，在執行的過程中有不盡完善之處，造成紛擾，「我要在此向國人道歉」，藍委隨即結束抗議，陳揆得以順利報告。

陳建仁提出五點精進作為，第一，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架。第二，建立雞蛋通路冷鏈體系。第三，農業部 配合食藥署，登入並定期公布每批進口蛋的進倉、洗選、加工流向。第四，建立雞蛋產銷資訊平台。第五，農業部及衛福部持續聯合輔導和稽查進口蛋洗選場與加工廠。

針對進口蛋標示不實，民眾黨立委賴香伶詢問陳駿季，何時知道勤億蛋品標示百分百都是國產蛋？陳駿季說，「我們是看媒體報導才知道」。賴批評，後知後覺到這種程度，陳建仁則解釋，「那是他們自己進口的蛋」。

國民黨立委王鴻薇要求停止進口船期超過20天國家的雞蛋，陳揆說，可以考慮，進口雞蛋的量會按照需求調整，目前的來源最主要是澳洲跟泰國。

國民黨立委賴士葆則質疑，進口雞蛋製造日期空白僅有有效日期，為何農業部放行讓民眾食用？台灣是在做動物實驗嗎？衛福部長薛瑞元、陳建仁解釋，製造日期為何空白要再查。

而台中兩家液蛋廠業者依農業部指示將進口蛋產地標示為台灣，卻被地方衛生局裁罰。衛福部長薛瑞元昨表示，將針對標示不實的廠商開罰，農業部並不是標示單位，所以不會罰。至於相關進口蛋的司法調查，法務部長蔡清祥指出，雞蛋問題目前由五個地檢署分八案進行偵查當中。

將進口液態雞蛋標示為台灣雞蛋的業者喊冤，指此舉是依照農業部的要求，藍營則要求衛福部食藥署應該對農業部開罰。

薛瑞元表示，食藥署開罰對象是標示不實的業者，誰負責標示產地就罰誰，農業部並不是標示者，不會開罰農業部，其他內部問題由農業部自行處理。