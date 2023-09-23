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協調進口蛋 鄭文燦未現身立院 藍委批有權無責

台灣新聞組／台北23日電
立法院22日進行進口蛋專案報告，行政院副院長鄭文燦（右二）未列席被批評，他表示會清楚聆聽並了解立委所有質詢與建議。(記者余采瀅／攝影)
立法院22日進行進口蛋專案報告，行政院副院長鄭文燦（右二）未列席被批評，他表示會清楚聆聽並了解立委所有質詢與建議。(記者余采瀅／攝影)

進口蛋爭議連環爆，農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢去職下台。行政院長陳建仁昨在立法院表示，官員如果有做錯事，也要依法來處理，農業部畜牧司長張經緯將調職，他並表示，雞蛋專案進口是由政院副院長鄭文燦跨部會協調。

由於鄭文燦沒有現身立法院，引發在野黨不滿，國民黨立委王鴻薇批評，「有鋒頭文燦搶，有責任文燦閃」，鄭文燦至少應該到立院聽質詢；陳建仁回應，副院長不能上台備詢。

陳建仁昨率官員向立法院提出專案進口雞蛋報告，他證實張經緯遭調職，調職原因與巴西進口案相關，張在作業過程中有疏漏，因為中央畜產會所有的操作，應由畜牧司監督。

時代力量立委邱顯智表示，進口蛋爭議折損官員「一屍三命」，但是他更憂慮的蛋的流向、效期等，向行政部門索取的資料迄今未提供，他要求行政院成立院級專案調查小組，陳建仁則未答應。

國民黨立委賴士葆詢問陳建仁，陳吉仲道歉是否扯出政治鬥爭的問題？是不是替鄭文燦背黑鍋？陳建仁回答，沒有這回事，鄭文燦召集跨部會會議協調，陳吉仲全力以赴。

王鴻薇質詢指出，這次風暴實在「太扯蛋」，陳吉仲日前請辭被慰留，後續又火速請辭，充滿政治算計，且在專案報告前溜之大吉，非常惡劣，而鄭文燦為何沒到立法院？陳建仁表示，副院長不能上台備詢。王鴻薇則說，不能「有鋒頭文燦搶，有責任文燦閃」，連來聽報告都沒有。

鄭文燦下午出席全國漁民節頒獎典禮時表示，按立法院職權行使法，是由院長率領部會首長報告，他是依照慣例而行，但立委所有質詢與建議，他會清楚聆聽並了解。

國民黨 雞蛋 農業部

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