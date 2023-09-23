5成7民眾不滿缺蛋亂象 恐衝擊2024大選

台灣民意基金會22日公布最新民調指出，農業部前部長陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，高達5成7不滿意。(圖：台灣民意基金會提供)

進口蛋爭議延燒，台灣民意基金會22日公布最新民調 指出，農業部前部長陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，高達5成7不滿意，且非常滿意僅4.3%，非常不滿意達31%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民眾普遍不能接受近期政府進口雞蛋 政策所帶來的各種亂象，陳吉仲臨別政策說明的社會說服效果，極其有限，恐將衝擊民進黨 明年總統大選與立委選情 。

民調細項顯示，民眾對陳吉仲處理缺蛋危機，4.3%非常滿意，16.3%還算滿意，25.7%不太滿意，31%一點也不滿意，17.5%沒意見，5.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會分析，總的來說，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有3成5不能接受，「這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難」。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託。訪問期間是9月18到20日3天。對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。