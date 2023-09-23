我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

非綠整合 朱立倫：堅持自我怎麼談 郭：與侯柯有溝通

台灣新聞組╱台北23日電
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

2024總統大選，外界關注在野的整合。國民黨主席朱立倫昨天受訪時表示，相信與民眾黨主席柯文哲有共識，知道民進黨會用一切手段讓藍白整合失利，但也知道唯有團結一致才能政黨輪替，不過，堅持自我要怎麼談？是最簡單的邏輯。

針對柯文哲稱民進黨打誰愈凶，代表誰的民調高，「民進黨前陣子很少打侯友宜」。朱立倫說，相信與柯文哲有共識，只有團結才能下架不公不義的民進黨，一起努力走出大局。

朱立倫強調，不管哪一份民調都能看出，藍白合就會贏、不合就會成就民進黨，「堅持自我怎麼談？」大家應該以大局為重，是最簡單的邏輯。

對於鴻海創辦人郭台銘及副手賴佩霞啟動連署，遭國民黨猛攻。朱立倫則說，希望大家忍一下個人情緒，小我小一點、大我大一點，畢竟六成民意希望政黨輪替，只有自我走不出大局。

郭台銘說，他跟國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲都有非常暢通溝通管道，現在很多事情還在過程中。

親綠的「美麗島電子報」昨天公布第43波調查結果，2024年總統參選人支持度在「四腳督」（四人競爭）情況下，民進黨賴清德38.2%、國民黨侯友宜18.8%、民眾黨柯文哲16.3%、鴻海創辦人郭台銘7.3%；「三腳督」情況下，賴39.8%、侯21.7%、柯20.2%。

這份美麗島民調調查時間為9月18日到20日，調查人數1334人。政黨輪替方面，有34.9%受訪者希望民進黨繼續做，18.2%希望換成國民黨做，10.6%希望換成民眾黨做，5.5%希望換成無黨籍做。

美麗島民調調查，「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯、侯、郭當中民調最高的人」結果顯示，認同的有31.7%，不認同的有54.4%。

民進黨 民調 國民黨

上一則

「好油」揭弊 妻小遭死亡威脅 網友：民主已死

下一則

5成7民眾不滿缺蛋亂象 恐衝擊2024大選

延伸閱讀

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字
南非武官之子謝侯友宜：沒有你在，就沒有我

南非武官之子謝侯友宜：沒有你在，就沒有我
賴清德：兩岸應合作 柯文哲：台美不會變

賴清德：兩岸應合作 柯文哲：台美不會變
柯文哲：一蛋知秋 看民進黨多糟糕

柯文哲：一蛋知秋 看民進黨多糟糕

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣