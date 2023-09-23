非綠整合 朱立倫：堅持自我怎麼談 郭：與侯柯有溝通

民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

2024總統大選，外界關注在野的整合。國民黨 主席朱立倫昨天受訪時表示，相信與民眾黨主席柯文哲有共識，知道民進黨 會用一切手段讓藍白整合失利，但也知道唯有團結一致才能政黨輪替，不過，堅持自我要怎麼談？是最簡單的邏輯。

針對柯文哲稱民進黨打誰愈凶，代表誰的民調 高，「民進黨前陣子很少打侯友宜」。朱立倫說，相信與柯文哲有共識，只有團結才能下架不公不義的民進黨，一起努力走出大局。

朱立倫強調，不管哪一份民調都能看出，藍白合就會贏、不合就會成就民進黨，「堅持自我怎麼談？」大家應該以大局為重，是最簡單的邏輯。

對於鴻海創辦人郭台銘及副手賴佩霞啟動連署，遭國民黨猛攻。朱立倫則說，希望大家忍一下個人情緒，小我小一點、大我大一點，畢竟六成民意希望政黨輪替，只有自我走不出大局。

郭台銘說，他跟國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲都有非常暢通溝通管道，現在很多事情還在過程中。

親綠的「美麗島電子報」昨天公布第43波調查結果，2024年總統參選人支持度在「四腳督」（四人競爭）情況下，民進黨賴清德38.2%、國民黨侯友宜18.8%、民眾黨柯文哲16.3%、鴻海創辦人郭台銘7.3%；「三腳督」情況下，賴39.8%、侯21.7%、柯20.2%。

這份美麗島民調調查時間為9月18日到20日，調查人數1334人。政黨輪替方面，有34.9%受訪者希望民進黨繼續做，18.2%希望換成國民黨做，10.6%希望換成民眾黨做，5.5%希望換成無黨籍做。

美麗島民調調查，「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯、侯、郭當中民調最高的人」結果顯示，認同的有31.7%，不認同的有54.4%。