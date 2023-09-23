徐耀昌公開挺郭台銘 國民黨開鍘 周典論、周孟蓉也遭鎖定

苗栗縣前縣長徐耀昌(右)8月10日在鴻海創辦人郭台銘(左)「主流民意大聯盟」苗栗造勢晚會中，兩度喊出「下架國民黨」，遭黨紀處分。(圖：郭辦提供)

鴻海集團創辦人郭台銘 獨立參選總統的連署已在全台啟動，苗栗縣連署總部22日舉辦成立大會，由已宣布退出國民黨 的前縣長徐耀昌擔任榮譽執行長，並喊話有信心達到12萬人連署。不過，國民黨考紀會22日下午也對徐耀昌開鍘，決議做出最嚴厲的開除黨籍的處分。黨內鎖定的下一波對象，是屏東縣議長周典論和中常委周孟蓉 。

徐耀昌去年因違紀幫脫黨參選的苗栗縣長鍾東錦站台，遭縣黨部建議撤銷黨籍案。今年8月10日參加郭台銘「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，公開發表「下架國民黨」等言論。事後國民黨中央要追究，考紀會函請徐本人陳述意見，徐耀昌8月22日凌晨在臉書 宣布退出國民黨，一個星期後再於臉書發文力挺郭台銘。

郭台銘苗栗縣連署總部昨天上午在頭份市舉辦成立大會，徐耀昌和妻子昨一早就到現場力挺郭台銘，率先填寫連署書，並喊話苗栗縣連署目標為6萬人，但有信心達到12萬人。徐耀昌並說，過去苗栗被政黨、派系把持，他已擔任4屆立委、2任縣長，再回頭選立委非他所願，也不是鄉親的期待，願支持年輕且對苗栗政治有抱負的人選。

雖然徐耀昌早已自行宣布退黨，但考紀會仍堅持要處理徐的黨紀問題以正視聽。考紀委員表示，從鍾東錦到郭台銘，徐耀昌違反黨紀的言行是一犯再犯，就算徐已主動退黨，但國民黨仍要嚴明黨紀，沒有任何模糊空間。與會人士轉述，對徐耀昌開除黨籍處分，是出席考紀會委員的一致共識。

至於被拍到與郭台銘餐敘的周典論，以及被拍到與郭台銘同車並一起逛夜市的周孟蓉，也雙雙遭到檢舉。但昨天考紀會並未列入議程，雖然有考紀委員在會中要求嚴正處理，但最終決議等下次列入議程後再做討論。

郭台銘表示，感謝徐耀昌用實際行動、政治生命支持自己，點滴在心頭，將不辜負苗栗選民，用實際行動回報。