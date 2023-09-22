南非武官之子謝侯友宜：沒有你在，就沒有我

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一站，在舊金山僑宴即將結束時達到最高潮，26年前時任台北市刑大隊長的侯友宜從被挾持的南非武官卓懋祺家中，救出卓家男嬰走出官邸，化解人質危機。查克長大了，特地從洛杉磯來見救命恩人，查克對侯說，「你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」（記者侯俐安／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 訪美最後一夜，舊金山 僑宴出現驚喜；晚宴進行到一半，26年前偵辦「白曉燕命案」時，侯友宜從南非武官卓懋祺家帶出來的小嬰兒查克，特地從洛杉磯 前來見救命恩人，並說侯友宜是英雄，「沒有你在，就沒有我。」

1997年11月18日，殺害藝人白冰冰女兒白曉燕的陳進興，闖入卓懋祺官邸挾持一家五口，人質危機成為國際事件。時任台北市刑大隊長侯友宜與律師謝長廷進入官邸談判，陳進興由太太張素貞陪著棄械投降，在侯友宜抱著卓家男嬰和副隊長邱豐光走出官邸後，人質危機化解。

訪美最後一晚僑宴所在飯店的經營者、高齡百歲僑胞蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，親自迎接侯友宜；侯致詞結束時，世界台灣商會聯合總會總會長劉雙全走上台，提起侯友宜偵辦白曉燕案，「那段日子他獻出生命、歹徒進到南非武官家中，狹持所有人的時候，侯友宜義無反顧進入談判，救出一名男嬰。」劉雙全說，這嬰兒已經長大，住在洛杉磯，「知道救命恩人到現場，昨天突然說，一定要來趕來和侯市長致謝。」

查克帶著女友跑上舞台說：「謝謝侯友宜讓我能夠再回到媽媽懷抱，你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」侯友宜一度激動想直接跨上舞台，被引導從旁上樓梯，兩人兩度擁抱。

當年侯抱在手中的小嬰兒長大了。查克說，「我現在比較高了。」侯說，「我上次見到你才十歲。」查克笑著回說「你倒是長得一樣。」侯走下舞台後，仍直說「好感動」。

查克受訪時說，侯友宜是個英雄，如果當年侯沒有救他，他可能會死掉。他透過媒體得知侯友宜要來舊金山，才出席這場晚宴，他認為侯友宜是很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。查克說，他不太了解兩岸政治，但他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。