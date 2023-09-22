我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

南非武官之子謝侯友宜：沒有你在，就沒有我

台灣新聞組／舊金山21日電
國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一站，在舊金山僑宴即將結束時達到最高潮，26年前時任台北市刑大隊長的侯友宜從被挾持的南非武官卓懋祺家中，救出卓家男嬰走出官邸，化解人質危機。查克長大了，特地從洛杉磯來見救命恩人，查克對侯說，「你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一站，在舊金山僑宴即將結束時達到最高潮，26年前時任台北市刑大隊長的侯友宜從被挾持的南非武官卓懋祺家中，救出卓家男嬰走出官邸，化解人質危機。查克長大了，特地從洛杉磯來見救命恩人，查克對侯說，「你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」（記者侯俐安／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山僑宴出現驚喜；晚宴進行到一半，26年前偵辦「白曉燕命案」時，侯友宜從南非武官卓懋祺家帶出來的小嬰兒查克，特地從洛杉磯前來見救命恩人，並說侯友宜是英雄，「沒有你在，就沒有我。」

1997年11月18日，殺害藝人白冰冰女兒白曉燕的陳進興，闖入卓懋祺官邸挾持一家五口，人質危機成為國際事件。時任台北市刑大隊長侯友宜與律師謝長廷進入官邸談判，陳進興由太太張素貞陪著棄械投降，在侯友宜抱著卓家男嬰和副隊長邱豐光走出官邸後，人質危機化解。

訪美最後一晚僑宴所在飯店的經營者、高齡百歲僑胞蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，親自迎接侯友宜；侯致詞結束時，世界台灣商會聯合總會總會長劉雙全走上台，提起侯友宜偵辦白曉燕案，「那段日子他獻出生命、歹徒進到南非武官家中，狹持所有人的時候，侯友宜義無反顧進入談判，救出一名男嬰。」劉雙全說，這嬰兒已經長大，住在洛杉磯，「知道救命恩人到現場，昨天突然說，一定要來趕來和侯市長致謝。」

查克帶著女友跑上舞台說：「謝謝侯友宜讓我能夠再回到媽媽懷抱，你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」侯友宜一度激動想直接跨上舞台，被引導從旁上樓梯，兩人兩度擁抱。

當年侯抱在手中的小嬰兒長大了。查克說，「我現在比較高了。」侯說，「我上次見到你才十歲。」查克笑著回說「你倒是長得一樣。」侯走下舞台後，仍直說「好感動」。

查克受訪時說，侯友宜是個英雄，如果當年侯沒有救他，他可能會死掉。他透過媒體得知侯友宜要來舊金山，才出席這場晚宴，他認為侯友宜是很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。查克說，他不太了解兩岸政治，但他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。

侯友宜 舊金山 洛杉磯

上一則

混蛋風暴 北北桃中高5地檢署分案調查誰主導

下一則

探長選總統 讓美見識直球對決

延伸閱讀

結束訪美行程抵台 侯友宜：加深與美國之間的友誼

結束訪美行程抵台 侯友宜：加深與美國之間的友誼
駁九二共識是過期牛奶 陳學聖：侯友宜提避戰是安美國心

駁九二共識是過期牛奶 陳學聖：侯友宜提避戰是安美國心
訪美最後一站 侯友宜抵舊金山 感懷孫中山建國赤忱

訪美最後一站 侯友宜抵舊金山 感懷孫中山建國赤忱
侯友宜灣區僑宴 白曉燕案南非武官養子出席感謝英雄

侯友宜灣區僑宴 白曉燕案南非武官養子出席感謝英雄

熱門新聞

賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

2023-09-15 02:27
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...