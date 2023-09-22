辭職止血沒用 陳吉仲負聲量再創新高「一人毀全黨」

大數據顯示，陳吉仲辭職止血沒用，負聲量再創新高。(本報資料照片)

進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，陳吉仲即便請辭斷尾求生，欲藉此為民進黨 選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。

大數據指出，19日陳吉仲宣布請辭，當天負面聲量創紀錄達到超過4.4萬則，隔天20日陳吉仲請辭新聞持續發酵，批評聲浪不斷，當天負面聲量再次突破，達到4.9萬則；網路數據分析結果也發現，陳吉仲這個月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量。

陳吉仲請辭後，包括總統府、副總統賴清德 、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦等綠營政治人物，紛紛表達對陳吉仲不捨。

根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要們也因此接收不少負面聲量，本月因為陳吉仲的相關爭議，蔡英文 總統已累積約1萬576則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則、鄭文燦4859則負面聲量，最慘的是代表民進黨競選總統的賴清德，總共因陳吉仲而累積的負面聲量高達1.5萬多則，受到嚴重波及。