賴佩霞的女兒謝沛恩。(取材自臉書)

60歲資深演員賴佩霞 日前宣布擔任郭台銘 副手角逐總統大位,她曾透露同為藝人的女兒謝沛恩、媳婦隋棠 事前都不知情,當時謝沛恩也並未發表任何意見。