柯文哲10月再度訪美？ 柯辦：尚未定案

民眾黨總統參選人柯文哲傳出將在10月初二度訪美，但柯文哲競選辦公室僅稱，目前還在評估中，尚未定案。(記者杜建重／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 傳出確定將二度訪美，預計走訪美國西岸，出訪時間不超過一周，其中，柯文哲將出席南加州 哲友會餐會。據了解，柯文哲此趟訪美以走訪僑胞跟當地企業界為主。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天回應，柯文哲出訪與否一切都還在評估中，尚未定案。

柯文哲今年4月曾到訪美國東部、中部，共出訪21天，期間除與美國政要見面外，也舉辦多場座談會、校園演講以及僑宴，但當時柯文哲尚未正式宣布參選總統。柯文哲先前透露，美方再度邀請以總統參選人身分再度訪美，民眾黨內部正在評估規畫當中。民眾黨秘書長周台竹日前宣稱，隨著選戰加溫，接下來柯文哲行程將以國內為主，目前沒有再度出訪的規畫，近期卻又傳出柯文哲要二度訪美的傳聞。

據了解，柯文哲陣營確實有在討論訪美行程，去或不去都是選項，要先看行程安排的精采程度，再決定柯文哲要不要親自前往美國一趟，若行程安排不如預期，就由周台竹或立委吳欣盈等人訪美，避免被拿來跟剛結束訪美行程的國民黨總統參選人侯友宜比較。

據傳，柯文哲確定要在10月第一周啟程訪美，目的地是美國西岸的洛杉磯、舊金山等華人較多的地區，其中，柯文哲預計將在10月4日參加柯文哲南加 州哲友會成立餐會。不過，相關行程柯陣營保密到家，吳怡萱僅說，目前還在評估中，尚未定案。