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桃園農地解編 黃國昌控圖利金主 鄭文燦批任意影射

記者歐陽良盈、劉宛琳／台北21日電
黃國昌（左二）表示，桃園市一塊土地3萬8000多坪剛好在鄭文燦擔任桃園市長時解編，該土地又剛好是民進黨金主所擁有，勸鄭文燦別想靠話語權優勢就輕輕帶過。（記者張睿廷／攝影）
黃國昌（左二）表示，桃園市一塊土地3萬8000多坪剛好在鄭文燦擔任桃園市長時解編，該土地又剛好是民進黨金主所擁有，勸鄭文燦別想靠話語權優勢就輕輕帶過。（記者張睿廷／攝影）

前立委黃國昌昨在臉書爆料，指行政院副院長鄭文燦涉嫌圖利樁腳兼金主莊乾隆，讓莊可神準獵地，牟利至少10億元（台幣，下同，約3100萬美元）。鄭文燦回應，抹黑不代表正義，照黃國昌的邏輯，各縣市按照區域計畫法的每件申請案都是圖利嗎？黃任意影射來規避法律責任，毫不足取。

莊隆乾也發出聲明，指傳聞稱他2017年開始收購特定農業區農地，實屬誤解；況桃園市政府辦理之分區解編，是按桃園市政府因應國土計畫法所擬定之通盤性政策，並非針對個案。

黃國昌表示，他接獲檢舉，民進黨金主日禕紡織董事長莊乾隆疑似炒地牟利，莊2017年5月起在桃園市觀音區金湖段大肆收購土地，都是先前已被農地重畫成「特地農業區」的農地。莊收購這些地後，桃市府就在修正全國區域計畫時，把金湖段這些特定農業區的優良農地納入解編範圍。

黃國昌說，莊隆乾收購的3萬8253坪農地，平均以每坪1.3萬元到1.4萬元購入，解編後，目前該區段已出現每坪6萬元的成交金額，暴利至少已破10億元。

鄭文燦表示，他與莊在地方上當然有所互動，「但本人從未與莊有任何金錢往來」。2017年內政部營建署公告辦理「修正全國區域計畫」，各縣市府可報請內政部、農委會審查變更特定農業區，六都及各縣市都有送件；桃市府提出43案，部分通過、部分未通過，絕非縣市首長可干涉。

內政部 臉書 民進黨

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