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陳吉仲請辭內幕 媒體人：賴系人馬「逼宮」蔡英文

台灣新聞組／台北21日電
民進黨總統參選人賴清德。(記者許正宏／攝影)
民進黨總統參選人賴清德。(記者許正宏／攝影)

農業部部長陳吉仲因進口蛋屢爆爭議，19日二度請辭獲准。「美麗島電子報」董事長吳子嘉在20日的晚間政論節目即表示，陳吉仲請辭一事兩天內反轉，關鍵在於副總統及民進黨2024年的總統參選人賴清德人馬，因為想力挽受到雞蛋爭議暴跌的民調，逼宮總統蔡英文

吳子嘉在節目中指出，陳吉仲請辭獲准，「就是蔡英文同意了，蔡英文同意他滾蛋了，受不了，就是賴系人馬去逼宮了，這就是賴清德逼宮蔡英文成功，所以陳吉仲滾蛋。」

吳子嘉說，陳吉仲還在說自己被抹黑，但現在地方政府檢查後發現，各地都有過期蛋，目前還要看高雄市長陳其邁的態度。但過期蛋的處理重點不在銷毀，還在說一堆奇怪的事，以為只要撐過賴清德的民調回升就沒事。讓吳子嘉認為，陳吉仲今後的未來應該農業無關了，「下一個政權也不會用他」。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，進口雞蛋之亂延燒三周，即便陳吉仲昨天開了兩次記者會後辭職，而副總統賴清德卻神隱許久，未置一詞，直到20日在民進黨中常會上勉強說出「肯定陳吉仲展現了政務官精神」的場面話，這種裝模作樣擠出幾句話來隨便交代，是標準的「人來才掃地，人去才泡茶」。

黃子哲指出，對於適逢要參選的賴清德而言，容不下任何風險，也成為壓垮駱駝的最後一根稻草，英系的陳吉仲辭職恐怕也是黨內派系傾軋的結果，蘇貞昌17日就怒飆「有人急著放話操作，非常惡劣」，看來就是劍指黨內有派系刻意操作。

黃子哲說，小英男孩終究是不敵台獨金孫，新潮流系的賴清德，出手處理雲豹事件的賴勁麟以及陳吉仲都是快狠準，毫不猶豫的斷尾求生，目標只有一個，絕對不是顧人民，而是為了救選情。

賴清德 蔡英文 民調

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