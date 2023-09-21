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非綠合作進度 郭台銘：都在進行 太早曝光不好

記者鄭媁、張曼蘋、江婉儀、葉德正／台北21日電
鴻海創辦人郭台銘正式啟動連署參選總統，20日前往忠孝東路四段連署站與民眾互動。（記者曾原信／攝影）
鴻海創辦人郭台銘正式啟動連署參選總統，20日前往忠孝東路四段連署站與民眾互動。（記者曾原信／攝影）

鴻海創辦人郭台銘及副手搭檔賴佩霞啟動全台連署參選正副總統，昨天開始連署。郭台銘說，支持者的踴躍程度超乎想像。至於「非綠合作」進度，他說，很多事情都在進行，太早曝光會造成不利的影響，連署對促成團結有極大幫助。

不過，國民黨主席朱立倫表示，任何事都在一念之間，只要放下自我就可以成就大局，只要走出大局。

郭賴配首波先鋒連署總站昨天公開，團隊也公布策略規畫，除了推動全台22縣市連署站點布建、號召友善加盟據點、行動連署車規畫陸戰行程，更廣邀支持者協助發送空白連署書，並表示將以最高保全的規格妥善保存。

郭台銘昨下午現身台北連署總站受訪時坦言，連署工作準備得還不夠充分，還有很多讓民眾不方便的地方，團隊已開會檢討，如何讓民眾不受干預、主動來連署，及如何提供方便的場地，讓表格、表單、流程一目了然不出錯，內部會再加強教育訓練。

此外，有媒體報導指出，美方不希望郭台銘的名字出現在選票上，藍白9月底將開始談合作。郭台銘回應，美國法律有明文規定，不能有任何干預他國內政、尤其是選舉方面；一般稍具常識的人就可以了解，這是一個假新聞，至於為何選擇昨天報導，他不得而知。

郭台銘 國民黨 教育

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