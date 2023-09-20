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「非綠合作」進度？郭台銘：進行中的事太早曝光會不利

記者張曼蘋／新北20日電
鴻海創辦人郭台銘20日啟動連署，到板橋新北連署站為支持者打氣。（記者張曼蘋／攝影）
鴻海創辦人郭台銘20日啟動連署，到板橋新北連署站為支持者打氣。（記者張曼蘋／攝影）

鴻海創辦人郭台銘今天啟動總統選舉連署活動，今天稍早到板橋新北連署站為支持者打氣。被問到「非綠合作」進度，郭台銘說，現在很多事情都在進行中，進行中的事情太早曝光，就會造成不利的影響，這次連署想必對促成大家團結有極大的幫助。

是否有國民黨的人來談合作？郭說，全力拚連署，真正民意能顯現出來，一定會順著民意去走。至於最新民調往下掉，他說，民意代表一切，民意代表黨意，他現在也不批評，他去走夜市、跟民眾實際接觸，「我很多支持者都是顯性，相信最後才會反映到實際情況，對任何媒體民調都不做任何評論，我希望大家感受真實情況」。

至於昨天針對子弟兵高虹安事件，郭台銘說「虹安啊，人在做、天在看」，引發聯想。郭今說，「今天晚上還會逛夜市，白天就是集中在連署，晚上逛夜市再來問這問題，今天先不要談私交，重點擺在連署過程是否平安順利」。

被問到非綠合作，郭也說，現在很多事情都在進行中，進行中的事情太早曝光，就會造成不利的影響，這次連署，「我想會對促成大家團結有極大的幫助」；至於是否有覺得被邊緣化？郭說，他最近勤走基層，跟民眾接觸，民眾才是真的反映民意，「我感覺到的民意不一樣，我相信經得起考驗」。

媒體問到，地方行程安排是否有困難？郭台銘說，他現在到哪裡，都沒有任何困難，他要感謝警察同仁，雖然還沒有正式資格由國家派代表，但警方做得非常好，台灣這點應讓世界各國學習 ，「默默保護我，我很安全」。

郭台銘 民調 國民黨

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