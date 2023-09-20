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高虹安涉貪起訴 民眾黨停權 郭台銘也切割：人在做、天在看

記者林縉明、鄭媁／台北20日電
新竹市長高虹安遭民眾黨暫停黨權。（圖：新竹市府提供）
新竹市長高虹安遭民眾黨暫停黨權。（圖：新竹市府提供）

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內遭控涉嫌詐領助理費，遭檢方以貪汙治罪條例起訴，民眾黨和鴻海創辦人郭台銘為總統大選止血，紛紛切割。民眾黨中央評議委員會祭出高虹安停權處分；郭台銘昨晚到新北市板橋走訪夜市前受訪時喊話，「虹安，今天在廟前我要講，人在做、天在看。」

民眾黨中央評議委員會昨決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。根據民眾黨廉政準第六條規範，只要經法院一審判決有罪，應予開除黨籍。民眾黨主席柯文哲昨表示，中評會是獨立運作單位，結果出來只能尊重。

民眾黨此時出手處理高虹安，被解讀是替柯文哲選情止血，柯文哲表示，凡事要符合比例原則，他要告訴民進黨，去年地方選舉會什麼會輸掉，套一句台灣話「打到無款（指不像話）」，民進黨繼續這樣打下去，老百姓會反感。

柯文哲說，他也不認為高虹安做的每一件事都對，該怎麼做就怎麼做。媒體詢問不認同高虹安哪件事情？柯文哲沒有正面回應，僅重申人不可能每件事都做到100分，包括他自己也一樣，但是有錯就改，也不會護短。

郭台銘團隊今天起在全國啟動民眾連署作業，首批10個縣市站點中，六都卻少了桃園市、台南市和高雄市。郭台銘說，高雄看板都掛了怎麼會沒有，桃園、台南也都會有，只是現在要把資安、維安列為第一順位，多一天時間替工作人員做教育訓練，不容許任何連署人的個資有洩漏疑慮。

外傳國民黨中央介入協調地方派系消極挺郭？郭台銘說，他非常了解國民黨和很多地方議長們很著急，希望目標一致完成政黨輪替，他們現在有他們的困難，「我不希望朋友們太困難」。

至於「咖啡會」的進度，郭台銘說，他希望主流民意整合、政權輪替的目標不變，有很多事在進行中，不能對外公布，因為談判需要過程、步驟，需要顧到各方都能接受條件，需要一點時間。

郭台銘 柯文哲 國民黨

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