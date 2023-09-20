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陳吉仲開啟大補貼 台灣農業墮無間地獄

記者 彭宣雅

2016年政黨輪替後，陳吉仲任農委會副主委，之後接替林聰賢成為農委會主委到首任農業部長，陳吉仲七年多來是農業主管機關實質運作者。陳吉仲開啟農業大補貼時代，將農業當社福單位補助，導致現在不論推出什麼政策，農民第一句就是「有補貼嗎？」，將台灣農業推向另一個無間地獄。

留美農經博士陳吉仲，個性鮮明、逞強好辯，領導風格極端，對自己人相當照顧，非我族類壁壘分明；他有著鋼鐵般意志，很拚、敢衝，忠實執行各項長官交辦事項，農保、農民職災保險、退休儲金等三保一金政策為最大亮點，不過「不幹正事、只搞政治」是農業圈大老對他的評價，尤其愛說大話，言必稱「我負責」卻經常未能實踐。

過去幾年，農委會（農業部）近1500億年度預算頻創新高，但至少有三分之二用在各式補貼與大內宣，更別說開創網軍1450之先，一年花上億元買媒體宣傳；大蒜20億、鳳梨10億、班班吃石斑6億，農委會口袋之深，羨煞各部會，但短期內看不出成效的農業科研經費卻少得可憐。

農業補貼全世界都做，能否讓產業提升轉型、解決問題才是關鍵；陳吉仲以各種名目跟行政院要了大筆經費，但絕大多數政策抽掉補助就歸零，到第二年問題仍存在，也因手握資金，陳吉仲在農民間的聲望不低，成了「史上最好的主委及部長」。

地方民代要業績，點名他到場；農民、合作社場、農會要補助也爭相簇擁；四處當「員外」的闊氣，讓不分藍綠的前主委們私下頻搖頭，未尊重專業也讓基層灰心。

短短幾年，台灣農業弱到不論晴雨都無法自立，外面世界的突飛猛進都自動屏蔽，只沉溺在過去台灣是「ＸＸ王國」的美好裡。成也政治、敗也派系鬥爭，「小英男孩」已在台灣農業史上青史留名。

農業部 預算 退休

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