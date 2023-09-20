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黑白集／鄭文燦拆蛋解危 越俎代庖好神氣

黑白集
針對雞蛋專案進口爭議，立法院民進黨團19日舉行行政立法協調會報，邀請行政院副院長鄭文燦、農業部長陳吉仲等人開會。( 本報資料照片)
針對雞蛋專案進口爭議，立法院民進黨團19日舉行行政立法協調會報，邀請行政院副院長鄭文燦、農業部長陳吉仲等人開會。( 本報資料照片)

進口蛋風暴擴大，神隱的行政院長陳建仁微笑現身，沉默無語彷彿路人。只見副院長鄭文燦扮大人，指揮部會查蛋，並代陳揆要求陳吉仲把問題「說清楚」。立委陳椒華看不下去「地下院長」招搖、有權無責，要求鄭文燦站上立院備詢台。

鄭文燦曾是蔡總統屬意閣揆人選，被視為「接班大阿哥」，未料碩士論文抄襲痛失光明前程，屈就政院二把手。阿燦替陳揆擋子彈看似委屈，實則晉身一人之下、諸法皆空的超凡境界。

陳椒華質疑，阿燦在進口蛋、中正紀念堂轉型等爭議事件，屢代政院發言，有別過去副閣揆的幕僚角色。其實，翻開正副院長行程便知，近來燦哥忙陪蔡英文四處訪視、領賴清德赴大溪拜宮廟，並主持多項客家活動。連綠委要「拆蛋」解危，也得找鄭文燦，他才是領導內閣參戰大選的將軍。

蔡總統假藉「創例為常」改變憲政體制，司法與獨立機關為她所用，現在又多了地下行政院長，護她安全下樁。綠營說「副院長不備詢」是立院慣例，但破例在先的，正是鄭文燦。阿仁與阿燦的「不正常關係」，正是「有高官，無政府」的亂政根源，這還不許人民質問？

依法，閣揆不能視事，才由副院長代理。但現實中，陳建仁端坐政院掩護總統垂簾聽政，鄭文燦則越俎代庖。大阿哥搖身小李子，神氣得很。

賴清德 蔡英文

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