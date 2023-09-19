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民調：賴42.52%排第一 柯侯分居二、三 郭居四不到7%

記者歐陽良盈／台北20日電
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）

菱傳媒委託皮爾森數據進行調查，今天公布最新民調，總統參選人支持度由民進黨賴清德居冠，支持度42.52%；民眾黨柯文哲24.23%居二；國民黨侯友宜22.25％居三；鴻海創辦人郭台銘6.58%。

菱傳媒指出，7月到9月賴清德支持度為38.23%、40.56%、42.52%；柯文哲支持度為25.29%、23.13%、24.23%；侯友宜支持度為20.39%、22.16%、22.25%；郭台銘支持度為9.22%、8.96%、6.58%。

根據菱傳媒民調顯示，近三個月來賴清德支持度穩定上升，每個月都上升2個百分點左右，柯有些浮動，侯三個月來持續微幅上升，郭連三月都下滑。

菱傳媒分析，郭台銘是首位公布副手的參選人，但未獲政治紅利；賴清德未受違建爭議影響，民調持續上揚，9月民調大幅領先其他三位總統參選人。柯文哲似乎未受民眾黨籍新竹市長高虹安名車豪宅、男友干政爭議影響。

菱傳媒調查發現，侯友宜9月支持度較上個月微幅上升1個百分點，20歲到29歲女性支持度上升最多，有2.01個百分點，但60歲以上女性支持度下滑1.87個百分點。

菱傳媒指出，7月時郭台銘對於是否參選曖昧不明，未宣布參選，民調支持度拿到9.22%；8月郭的支持度也還有8.96%。8月28日郭台銘宣布參選，9月14日宣布副手為資深藝人賴佩霞，9月17日兩人到中選會登記成為總統選舉被連署人，20日正式啟動連署作業。

這份民調進行五天，從9月12日到9月16日，有效樣本1萬0846份。菱傳媒分析，賴佩霞的加分效應還沒開始，雙重國籍、學歷以及心理師證照等爭議，就讓郭陣營應接不暇。

菱傳媒委託皮爾森數據進行調查，20日公布最新民調。（取材自菱傳媒網頁）
菱傳媒委託皮爾森數據進行調查，20日公布最新民調。（取材自菱傳媒網頁）
菱傳媒委託皮爾森數據進行調查，20日公布最新民調。（取材自菱傳媒網頁）
菱傳媒委託皮爾森數據進行調查，20日公布最新民調。（取材自菱傳媒網頁）

民調 郭台銘 賴清德

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