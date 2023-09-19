最新民調：柯郭配47.2% 勝賴37.9%

民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜(左三)、鴻海創辦人郭台銘（左四）。(本報資料照片)

匯流民調 昨天公布總統參選人最新民調，民進黨總統賴清德 28.0%、民眾黨柯文哲22.6%、國民黨侯友宜 16.3%、鴻海創辦人郭台銘13.7%，19.4%未表態；郭台銘副手賴佩霞知名度68.8%，正面評價44.8%，33.8%受訪者認為對郭有幫助，45.5%認為幫助不大。

匯流民調指出，此次公布的是9月第三周民調結果，和上周相較，郭宣布副手後，郭、侯支持度小升，賴、柯小跌。郭霞配成形，但不排除整合，「柯正郭副」對決賴清德，「柯郭配」獲得47.2%支持，賴清德獲得37.9%支持，14.9％未表態，兩組人馬差距9.3個百分點。

匯流民調調查，若三腳督，「柯郭組合」獲得33.9%支持，賴清德33.2%，侯友宜21.5％，另有11.4%未表態。若「郭正柯副」組合，差距並不大，有46.5%挺郭柯配，38.1%挺賴清德，15.4%未表態；如果侯友宜加入戰局，仍有33.8%支持郭柯配，33.4%支持賴清德，22.4%挺侯友宜，10.4%未表態。

匯流民調分析，雖郭公布連署副手為賴佩霞，但非綠陣營支持者仍渴望非綠能整合，以民調來看，若非綠整合成一組人選，與賴清德對決，都將佔有優勢，顯示無論郭台銘支持者或柯文哲支持者，都渴望他們能搭配起來，三組人馬怎麼整合，將是未來總統選舉的關鍵。

匯流民調由CNEWS匯流新聞網民調中心，採用電話調查方式執行，調查日期為9月15日到16日晚間，調查方式採電話訪問，用市內電話和行動電話同步進行，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，有效樣本2052份。